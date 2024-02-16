Перечень вооружения и оборудования для усиления ВМС Украины уже согласован, — Минобороны

Союзники из морской коалиции под руководством Великобритании и Норвегии и представители Минобороны отметили, что дорожна карта соответствует стратегии развития украинских ВМС.

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Морская коалиция под руководством Великобритании и Норвегии по развитию возможностей украинских ВМС уже согласовали перечень вооружения и технического оборудования, необходимого для усиления морских сил ВСУ. Об этом 16 февраля заявил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В ходе встречи в Киеве военного руководства Украины и представителей коалиции от Великобритании и Норвегии — Бена Хаскинса и Томаса Андерсона была согласована дорожная карта и список всего необходимого для усиления украинских ВМС.

"Дорожная карта деятельности этой Коалиции соответствует стратегии развития Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", — заявил Гаврилюк.

Представители морской коалиции Бен Хаскинс и Томас Андерсон. Источник: пресс-служба Минобороны Украины

Замминистра предложил партнерам включить в морскую Коалицию представителей Государственной пограничной службы Украины.

"В Коалиции должно быть представительство всей военно-морской компоненты Украины, включая и речной флот", — отметил он.

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Напомним, морская коалиция по развитию возможностей украинских ВМС была создана в декабре прошлого года. Как сообщил тогда министр обороны Великобритании Грант Шаппс, в рамках этих усилий Украина должна получить два корабля для поиска мин, плавающие бронемашины и катера для прибрежных рейдов.