"Наша война не уникальна": Буданов назвал 2 фактора, нужные Украине для победы

Руководитель ГУР убежден, что никакие технологии не смогут переломить ход войны. По его словам, ситуация на фронте тяжелая, но не критическая.

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью французскому изданию прокомментировал ситуацию на передовой в Украине. Его слова 16 февраля передала пресс-служба ведомства.

Глава ГУР подтвердил, что ситуация на поле боя остается тяжелой. Однако, по его словам, она не является критической.

"Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное — от подводных лодок до стратегической авиации — используется уже давно", — отметил Буданов.

Он заверил, что никакие чудо-технологии не смогут кардинально изменить ход длительной войны в Украине. По мнению разведчика, значительно важнее другие факторы.

"Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику", — объяснил он.

Также Буданов рассказал, какой военной помощи Украина ожидает от Франции. Он подчеркнул, что все виды уже поставленного оружия показали весомую эффективность в боях.

"Артиллерийские системы CAESAR хорошо себя зарекомендовали. То же самое можно сказать и о ракетах Scalp-EG. Эти системы показали превосходные результаты. Нам нужно больше зенитно-ракетных комплексов SAMP/T-Mamba. И мы ожидаем, что Франция предоставит нам самолеты", — сказал глава ГУР.

Он заверил, что летчикам ВСУ под силу овладеть французскими многоцелевыми истребителями Mirage 2000.

"Украинские пилоты сегодня являются одними из самых высококвалифицированных в мире, потому что они имеют реальный боевой опыт. Никто никогда не сталкивался с российскими истребителями четвертого поколения в небе, кроме украинских пилотов. Поэтому наши пилоты смогут с легкостью овладеть этой техникой", — отметил Буданов.

Он добавил, что Украина имеет дело с воздушным флотом, который насчитывает 300 самолетов, и нуждается в помощи.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ якобы больше не будет делать "жесты доброй воли" в сторону Запада.

В Минобороны сообщили, что согласован перечень вооружения и оборудования для усиления ВМС ВСУ.