"Б'ємо на сполох із жовтня": у Пентагоні висловилися про вихід ЗСУ з Авдіївки (відео)

За словами речниці Пентагону Сабріни Сінгх, якщо США не зможуть ухвалити рішення про додаткову допомогу Києву, то українцям доведеться обирати, які населені пункти вони зможуть утримати з тим, що в них є.

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Сили оборони України здійснили стратегічний відхід із Авдіївки, щоб зберегти свою артилерію та боєприпаси. Про це сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 20 лютого.

За словами спікера, якщо американські політики не зможуть дійти згоди щодо виділення додаткової допомоги Києву, то українцям доведеться обирати й ухвалювати рішення про те, які міста, які населені пункти вони зможуть утримати з тими ресурсами, що в них залишаться.

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"Очевидно, що вони перебувають у критичній боротьбі за свої життя, за свою країну, і саме тому ви чули, як я сказала в дуже різких виразах, що саме тому нам негайно потрібні додаткові кошти. Ми говоримо про це і б'ємо на сполох із жовтня", — наголосила Сінгх.

Відповідаючи на запитання про те, чи є інші українські міста, які перебувають під загрозою падіння після Авдіївки, Сінгх відповіла, що не може говорити про кожен конкретний населений пункт.

"Вони зараз перебувають у стані війни. Звичайно, є й інші... міста під вогнем, під загрозою. Я б направила вас до українців. Я впевнена, що вони не збираються розповідати вам про свої плани бойових дій, але вони абсолютно точно перебувають на передовій, б'ючись щодня, щоб утримати кожен сантиметр території", — підсумувала спікерка.

Брифінг речниці Пентагону Сабріни Сінгх

Нагадаємо, 19 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден визнає, що послаблення допомоги зброєю Києву призвело до того, що українським військовим довелося покинути Авдіївку.

У Міністерстві оборони Великої Британії 20 лютого припустили, що Збройним силам Росії силам не вистачає боєздатності, щоб негайно скористатися захопленням Авдіївки, тому їм потрібен період відпочинку та перепідготовки.