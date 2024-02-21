Хочуть посіяти невдоволення: в ISW оцінили реакцію Путіна і Шойгу на захоплення Авдіївки

За словами американських аналітиків, глава Міноборони РФ спробував представити п'ятимісячну російську наступальну операцію як "приголомшливий успіх із мінімальними втратами".

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу публічно поінформував президента Російської Федерації Володимира Путіна про захоплення Авдіївки, що є частиною інформаційної операції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 20 лютого.

"Путін і Шойгу посилили інформаційну операцію, яку Міністерство оборони Росії розпочало 19 лютого з метою посіяти невдоволення і недовіру до українського командування за нібито хаотичне виведення українських сил з Авдіївки", — констатували аналітики.

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Як зазначають в ISW, Шойгу спробував представити п'ятимісячну наступальну операцію як "приголомшливий успіх із мінімальними втратами", попри те, що, за українськими та російськими оцінками, втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку становили від 16 000 до 47 000 осіб.

На думку аналітиків, спроби Путіна і Шойгу представити окупацію Авдіївки як велику бойову перемогу, ймовірно, спрямовані на те, щоб зобразити для росіян "дедалі успішніші" дії ЗС РФ в Україні, а також представити Путіна як "компетентного президента воєнного часу" напередодні "виборів".

"Спроби Кремля підкреслити успіх Росії в Авдіївці також взаємно підтримують зростаючі зусилля Росії використати захоплення селища для створення паніки в українському інформаційному просторі та ослаблення морального духу українців", — вважають в ISW.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові виходять з Авдіївки. Він зазначив, що ухвалив це рішення, щоб уникнути оточення і для збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь в інтерв'ю від 20 лютого зазначив, що вихід з Авдіївки — це багаторівнева надскладна операція з погляду логістики та управління.