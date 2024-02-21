Нардеп заявив, що ЗСУ могли вийти з Авдіївки раніше: Данілов відповів (відео)

За словами секретаря РНБО, українські військові краще знають, коли потрібно ухвалювати ті чи інші рішення. Чиновник зазначив, що не ставить під сумнів їхню діяльність.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував думку про те, що Сили оборони могли раніше вийти з Авдіївки, оскільки були передумови для її падіння. З того приводу чиновник висловився в інтерв'ю Наталії Мосейчук від 20 лютого.

За словами журналістки, народний депутат Сергій Рахманін заявив, що загроза повного оточення Авдіївки існувала й раніше, тож є підстави вважати, що вихід із міста можна було здійснити раніше.

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"Я не належу до того кола осіб, які ставлять під сумніви діяльність наших Збройних сил, хоробрість наших воїнів і здатність узагалі здійснювати ті чи інші аналізи й ухвалювати ті чи інші рішення", — прокоментував слова нардепа Данілов.

Секретар РНБО заявив, що потрібно довіряти військовослужбовцям, оскільки вони знають, коли потрібно приймати відповідні рішення. Чиновник підкреслив, що вважає "образою всіх наших військових" заяви від людей у тилу про те, що в армії "щось там не так зробили",

Данілов також сказав, що не може відповідати на запитання про те, чи був колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за виведення військ з Авдіївки, оскільки вони є "абсолютно некоректними".

Данілов про вихід ЗСУ з Авдіївки (13:30)

Вихід ЗСУ з Авдіївки: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові виходять з Авдіївки. Він зазначив, що ухвалив це рішення, щоб уникнути оточення і для збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Майор ЗСУ Максим Жорін зазначив, що підрозділи Третьої окремої штурмової бригади певний час були в повному оточенні російських військових в Авдіївці Донецької області, проте змогли вийти.

Зі свого боку пресслужба 110-ї ОМБр повідомила, що російські окупанти обіцяли евакуювати українських поранених бійців з укріпрайону "Зеніт", проте в кінцевому підсумку розстріляли їх.

Крім того, за даними New York Times, від 850 до 1000 українських військових могли бути захоплені російськими військовими або зникли безвісти під час відходу з Авдіївки.