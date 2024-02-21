Нардеп заявив, що ЗСУ могли вийти з Авдіївки раніше: Данілов відповів (відео)
За словами секретаря РНБО, українські військові краще знають, коли потрібно ухвалювати ті чи інші рішення. Чиновник зазначив, що не ставить під сумнів їхню діяльність.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував думку про те, що Сили оборони могли раніше вийти з Авдіївки, оскільки були передумови для її падіння. З того приводу чиновник висловився в інтерв'ю Наталії Мосейчук від 20 лютого.
За словами журналістки, народний депутат Сергій Рахманін заявив, що загроза повного оточення Авдіївки існувала й раніше, тож є підстави вважати, що вихід із міста можна було здійснити раніше.Важливо
"Я не належу до того кола осіб, які ставлять під сумніви діяльність наших Збройних сил, хоробрість наших воїнів і здатність узагалі здійснювати ті чи інші аналізи й ухвалювати ті чи інші рішення", — прокоментував слова нардепа Данілов.
Секретар РНБО заявив, що потрібно довіряти військовослужбовцям, оскільки вони знають, коли потрібно приймати відповідні рішення. Чиновник підкреслив, що вважає "образою всіх наших військових" заяви від людей у тилу про те, що в армії "щось там не так зробили",
Данілов також сказав, що не може відповідати на запитання про те, чи був колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за виведення військ з Авдіївки, оскільки вони є "абсолютно некоректними".
Вихід ЗСУ з Авдіївки: що відомо
Нагадаємо, в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові виходять з Авдіївки. Він зазначив, що ухвалив це рішення, щоб уникнути оточення і для збереження життя та здоров'я військовослужбовців.
Майор ЗСУ Максим Жорін зазначив, що підрозділи Третьої окремої штурмової бригади певний час були в повному оточенні російських військових в Авдіївці Донецької області, проте змогли вийти.
Зі свого боку пресслужба 110-ї ОМБр повідомила, що російські окупанти обіцяли евакуювати українських поранених бійців з укріпрайону "Зеніт", проте в кінцевому підсумку розстріляли їх.
Крім того, за даними New York Times, від 850 до 1000 українських військових могли бути захоплені російськими військовими або зникли безвісти під час відходу з Авдіївки.