Розстріл поранених в Авдіївці: ЗСУ до останнього намагалися заїхати на позицію "Зеніт", — спікер 110-ї ОМБр

За словами Антона Коцуконя, ЗС РФ мали десятикратну перевагу за кількістю вогневих засобів ураження і "розстрілювали абсолютно все, що рухається".

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Українські військовослужбовці до останнього намагалися заїхати на позицію "Зеніт" в Авдіївці. Про це сказав речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь в ефірі "Донбас Реалії".

Спікер зазначив, що вихід з Авдіївки — це багаторівнева надскладна операція з погляду логістики та управління. Він підкреслив, що йдеться про евакуацію кількох тисяч людей.

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"Щодо "Зеніту", до останнього намагалися туди заїхати технікою", — додав він.

Коцуконь розповів, що в якийсь момент просування російських окупантів було настільки стрімким, що українська техніка просто фізично не могла туди дістатися. За його словами, росіяни "просто розстрілювали абсолютно все, що рухається".

Як повідомляє Коцуконь, техніка була пріоритетною ціллю для окупантів. За його даними, російські війська мали десятикратну перевагу у вогневих засобах ураження. Речник підкреслив, що протягом останніх днів противник кидав під 100 КАБів на Авдіївський напрямок.

"Відповідно просто в певний момент "Зеніт" був в оточенні і просто фізично туди не змогла доїхати наша техніка, хоча спроби були", — сказав він.

Речник 110-ї ОМБр Антон Коцуконь про вихід ЗСУ з Авдіївки

Розстріл полонених на позиції "Зеніт": що відомо

Нагадаємо, 19 лютого пресслужба 110-ї ОМБр повідомила, що російські окупанти обіцяли евакуювати українських поранених бійців з укріпрайону "Зеніт", проте в кінцевому підсумку розстріляли їх.

Боєць 110-ї ОМБр Віктор Біляк зазначив, що укріпрайон "Зеніт" був однією з головних цілей російських військ в Авдіївці. Цю позицію обстрілювали мінометами, танками, БМП і дронами-камікадзе.

За інформацією ЗМІ, поранені українські військові, яких залишили на позиції "Зеніт" в Авдіївці, зв'язувалися з рідними. Один із бійців розповів, що йому пропонували кинути товаришів по службі і втекти.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб з'ясувати обставини розстрілу російськими окупантами українських військовополонених на позиції "Зеніт".