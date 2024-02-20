Розстріл замість евакуації: Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через страчених в Авдіївці воїнів

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що окупанти нібито погодились провести евакуацію захисників і надати їм допомогу, однак пізніше рідні розпізнали їхні тіла на оприлюдненому ворогом відео.

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Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста аби з'ясувати обставини розстрілу російськими окупантами українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці Донецької області. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Опорний пункт "Зеніт" і вбиті оборонці України. Звернувся до ООН і МКЧХ задля з'ясування всіх обставин", — йдеться у повідомленні.

Деталі про вихід з Авдіївки

За словами Лубінця, вихід з Авдіївки українськими воїнами відбувався в умовах безперервного бомбардування російської армії. Крім того, здійснювались обстріли евакуаційних шляхів та автомобілів.

"Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалось евакуювати. Через масштабний наступ окупантів не залишалось шансів для повторних спроб евакуації", — заявив омбудсмен.

Росіян попросили евакуювати українських поранених воїнів

Як зазначив Лубінець, через повне оточення опорного пункту "Зеніт", командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною.

"Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених", — запевняє уповноважений з прав людини.

Він додає, що російські окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі — обміняти. Самі ж захисники отримали наказ "зберегти свої життя".

"Що трапилося після цих домовленостей ми побачили на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт"", — каже він.

Омбудсмен зазначив, що родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними, за інформацією Лубінця, були й Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого воїна інформація наразі не підтверджена.

"Я, як Омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених", — наголосив він.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що перевіряють обставини загибелі українських військовополонених, які залишались на позиції "Зеніт" в Авдіївці. В Офісі генпрокурора заявили, що російські окупанти розстріляли шістьох військових в Авдіївці та ще двох у Веселому.

Військовослужбовець 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Віктор Біляк розповів, що у бійців вистачало води лише ще на добу. З його слів, четверо поранених не могли ходити.