"Хто був важко поранений, там і залишився": боєць 110-ї ОМБр — про вихід з Авдіївки

За словами бійця 110-ї ОМБр Віктора Біляка, дорогою до Авдіївки лежить близько десяти тіл загиблих бійців ЗСУ. Встановити їхні особи можна тільки методом виключення.

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В Авдіївці укріпрайон "Зеніт" був однією з головних цілей російських військ. Цю позицію обстрілювали мінометами, танками, БМП і дронами-камікадзе. Про це в коментарі hromadske розповів боєць 110-ї ОМБр Віктор Біляк.

Під час відходу з позиції була погана видимість, що, втім, не заважало противнику наводити озброєння. ЗС РФ застосовували артилерію 120 мм, танки, дрони-камікадзе. До всього іншого, були ще ракети і "гради".

За словами Біляка, через погану видимість не можна було розглянути, куди йти, що заважало ефективному пересуванню. Він також зазначив, що бійці, яким вдалося відійти з позиції, дістали незначні поранення. У нього залишився шрам на обличчі та кілька поранень.

"Ми всі могли пересуватися, просто в нас були певні зачіпки, невеликі осколкові поранення", — пояснив він, додавши, що захисники з важкими пораненнями залишилися на позиції.

Біляк додав, що важко поранених спочатку збиралися евакуювати, але згодом не змогли вивезти. Чому не було евакуації, невідомо.

Віктор Біляк

Після цього з'явилася інформація про розстріл військових, яким не вдалося вийти з обложеного міста. Заявлялося про шістьох загиблих на позиції "Музей", опубліковано і відео, яке зняли на території, де була дислокована 110-та бригада. Там п'ять тіл.

"Дорогою до Авдіївки, мабуть, ще лежить близько десятка наших тіл, просто ідентифікувати їх можна тільки методом виключення", — зазначив військовослужбовець.

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Підрозділи 110 ОМБр перебували в Авдіївці. 13 лютого цього року вперше деяким підрозділам вирішили дати відпочити й провести ротацію, шляхом підкріплення.

Захисники кілька разів робили спроби виходу з позиції "Зеніт". 16 лютого командування вирішило вивести військових з Авдіївки, щоб зберегти особовий склад. Однак на позиції залишилися важко поранені.

Нагадаємо, що в 110-й ОМБр пояснили, що окупанти обіцяли евакуювати важкопоранених українських бійців, але замість цього їх розстріляли.

Також повідомлялося, що один із захисників розповів рідним, що комбат порадив йому кидати інших і тікати. Його родич встиг помітити, як росіяни зайшли на позицію і наказали скласти зброю.