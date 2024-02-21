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"Кто был тяжело ранен, там и остался": боец 110-й ОМБр — о выходе из Авдеевки

Виктор Биляк
Фото: Instagram | Виктор Биляк

По словам бойца 110-й ОМБр Виктора Биляка, по дороге к Авдеевке лежит около десяти тел погибших бойцов ВСУ. Установить их личности можно только методом исключения.

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В Авдеевке укрепрайон "Зенит" был одной из главных целей российских войск. Эту позицию обстреливали минометами, танками, БМП и дронами-камикадзе. Об этом в комментарии hromadske рассказал боец 110-й ОМБр Виктор Биляк.

При уходе с позиции была плохая видимость, что, впрочем, не мешало противнику наводить вооружение. ВС РФ применяли артиллерию 120 мм, танки, дроны-камикадзе. Ко всему прочему, были и ракеты, и "грады".

По словам Биляка, из-за плохой видимости нельзя было рассмотреть, куда идти, что мешало эффективному передвижению. Он также отметил, что бойцы, которым удалось отойти с позиции, получили незначительные ранения. У него остался шрам на лице и несколько ранений.

"Мы все могли передвигаться, просто у нас были определенные зацепки, небольшие осколочные ранения", — объяснил он, добавив, что защитники с тяжелыми ранениями остались на позиции.

Биляк также добавил, что тяжело раненых поначалу собирались эвакуировать, но впоследствии не смогли вывезти. Почему не было эвакуации, неизвестно.

Виктор Биляк Fullscreen
Виктор Биляк

После этого появилась информация о расстреле военных, которым не удалось выйти из осажденного города. Заявлялось о шести погибших на позиции "Музей", опубликовано и видео, которое сняли на территории, где была дислоцирована 110-я бригада. Там пять тел.

"По дороге в Авдеевку, пожалуй, еще лежит около десятка наших тел, просто идентифицировать их можно только методом исключения", — отметил военнослужащий.

Больше о 110 бригаде и позиции "Зенит"

Подразделения 110 ОМБр находились в Авдеевке. 13 февраля этого года впервые некоторым подразделениям решили дать отдохнуть и провести ротацию, за счет подкрепления.

Защитники несколько раз предпринимали попытки выхода с позиции "Зенит". 16 февраля командование решило вывести военных из Авдеевки, чтобы сберечь личный состав. Однако на позиции остались тяжело раненые.

Напомним, что в 110-й ОМБр объяснили, что оккупанты обещали эвакуировать тяжело раненых украинских бойцов, но вместо этого их расстреляли.

Также сообщалось, что один из защитников рассказал родным, что комбат посоветовал ему бросать остальных и бежать. Его родственник успел заметить, как россияне зашли на позицию и приказали сложить оружие.