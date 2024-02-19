"Обещали эвакуировать": в 110-й бригаде сообщили о расстреле раненых защитников Авдеевки

По данным 110-й бригады, после полного окружения опорного пункта "Зенит" связались с организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной для оказания помощи тяжело раненым военным.

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Российские оккупанты обещали эвакуировать украинских раненых бойцов из укрепрайона "Зенит", однако в конечном итоге расстреляли. Об этом сообщает пресс-служба 110-й ОМБр на странице в Facebook.

Выход личного состава 110-й бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией, артиллерии, FPV-дронов, атак на эвакуационные автомобили и обстрелов эвакуационных путей, говорится в публикации. Нескольких тяжелораненых и погибших военных эвакуировать не удалось.

"Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной по обмену пленными для оказания помощи нашим тяжело раненым безоружным военным", — рассказали в пресс-службе 110-й бригады.

Представители российских войск сообщили координаторам о согласии эвакуировать раненых, оказать помощь и обменять в дальнейшем.

Сообщается, что о случившееся в дальнейшем стало известно из вражеских ресурсов. На видео, снятых на захваченной позиции "Зенит" родственники опознали погибших: Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника. По данным ОМБр, враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. Судьба шестого бойца пока неизвестна.

"Невыносимо больно за побратимов. Искренние соболезнования семьям павших воинов. Честь и Вечная Слава павшим героям", — сообщается в посте.

Напомним, что после выхода ВСУ из Авдеевки в Китае назвали Запад "ненадежным" партнером.

Также сообщалось, что Александр Коваленко заявил, что оккупанты решили воспользоваться дефицитом боеприпасов Сил обороны, а после Авдеевки ВСУ могут потерять отдельно взятые локации.