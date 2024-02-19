"Мы должны быть морально готовы": к чем приведет захват Авдеевки, — эксперт

Обозреватель Александр Коваленко заявил, что оккупанты решили воспользоваться окном, когда у Сил обороны Украины дефицит боеприпасов. ВСУ воюют почти без артиллерии.

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Российская армия проводят ряд наступательных операций по большей части фронта. Оперативной паузы после выхода ВСУ из Авдеевки не наступило. Об этом у себя в Telegram сообщил военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, на Бахмутском направлении продолжается наступление россиян севернее и восточнее Ивановского. На Лиманском направлении оккупанты давят юго-восточнее Выемки, происходят штурмовые действия восточнее Ямполовки, восточнее Тернов. На Купянском направлении россияне наступают северо-западнее Синьковки. Кроме того, ВС РФ активизировались в Запорожской области.

Коваленко заявил, что российское командование пытается продемонстрировать, что ВС РФ могут наступать "на кураже" после захвата Авдеевки. Оккупанты решили воспользоваться окном, когда у Сил обороны Украины дефицит боеприпасов.

"С учетом того количества выстрелов, что в сутки делает украинская артиллерия, можно считать, что мы сейчас воюем без артиллерии", — написал Коваленко.

Он также заявил, что Россия прощупывает и продавливает практически всю линию фронта, пользуясь слабостями украинских сил и доминированием тактической авиации. Коваленко заявил, что командование ВС РФ решило выжимать максимум из своих подразделений, пока есть такая возможность.

"К чему это приведет? Вряд ли к существенному прорыву фронта. К потере отдельно взятых локаций – да, мы должны быть морально готовы", — заявил Коваленко.

Также руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал две опасные точки после выхода из Авдеевки. Он отметил, что украинским защитникам сейчас надо "подстраховать" Марьинское направление и Угледар, ведь над ними будет "нависать" враг.