Покровск, Часов Яр или Работино: куда Россия нацелит силы после захвата Авдеевки

Авдеевка была важным опорным пунктом ВСУ, но преимущество в огневой мощи и людских ресурсах позволили РФ оккупировать город. Теперь врагу предстоит решить, куда перевести основные силы. Опрошенные Фокусом военные аналитики уверены, что в ближайшее время атаки усилятся как на Лимано-Купянском направлении, так и на юге Запорожской области.

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Захват Авдеевки стал первым достижением российских оккупантов с мая 2023 года. Город, в котором когда-то проживало около 30 000 человек, превратился в сплошные руины из-за постоянных воздушных бомбардировок. ВС РФ после "победы" не снижают темп и продолжают наступление почти по всей линии фронта, пишет газета The New York Times.

Преимущество в огневой мощи и количестве солдат позволяет врагу перемещаться на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях Донецкой области, около Работино Запорожской области и на Кременском направлении в Луганской области.

Авдеевка была важным опорным пунктом в системе обороны Украины и защищала Покровск. Вполне вероятно, что этот крупный логистический узел ВСУ, расположенный примерно в 60 километрах к северо-западу, может стать следующей точкой. Угрожают российские силы и городу Селидово, который находится в 30 километрах к западу от Авдеевки.

Следующая серьезная битва между ВСУ и россиянами может быть за Часов Яр

Российские войска подошли близко к Часовому Яру в Бахмутском районе: по прямой до города осталось меньше двух километров. По данным росСМИ, наступление идет со стороны поселка Хромово и вдоль шоссе "Бахмут-Часов Яр". Большая часть мирного населения Часова Яра эвакуирована, в городе осталось не более 900 человек.

Вероятно, за Часов Яр будет серьезная битва, потому что это самое высокое место Донбасса и удобный плацдарм для наступления на Краматорск.

Бахмутский отрезок под прицелом

Проблемы имеются и на Запорожском направлении. Россияне начали массированную атаку от Работино до Вербового. Юго-западнее Вербового им удалось пробить оборону, Силы обороны Украины пытаются восстановить положение. Возле Вербового к концу суток 18 февраля враг имел успехи и продолжал штурм, сообщили аналитики DeepState.

"После завершения боев за Авдеевку России нужно решать, куда переводить основные силы далее. Враг может выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске, Часовом Яру или Работино", — считают специалисты.

Военный эксперт Павел Нарожный убежден, что после взятия Авдеевки россияне пойдут в атаку на другом направлении. За Авдеевкой ВСУ подготовили рубежи для обороны, поэтому наиболее вероятным выглядит сценарий атак на Купянск или Бахмутский отрезок: Часов Яр, Константиновка или Славянск.

"Россияне давят на Бахмутском направлении уже довольно долго. Усиливаются атаки также с Марьинки. Большие маневры возле Работино маловероятны, хоть они там и атакуют. Все эти попытки бесполезны из-за сильного сопротивления ВСУ", — говорит аналитик.

В целом интенсивные боевые действия в ближайшем будущем перенесутся на Восток Украины. Константиновка, Славянск и Краматорск интересны РФ как большие транспортные и административные узлы, полагает Нарожный.

Схожие оценки приводит военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Каждое село за Авдеевкой — это хорошо укрепленный объект. Село Степовое не удалось оккупировать, хотя оно примыкает к линии боестолкновения более двух месяцев. За все время наступления 55-я, 74-я отдельные мотострелковые бригады и 41-я гвардейская общевойсковая армия РФ не смогли взять и село Северное, отмечает он.

Российское командование поставило такие приоритеты: Купянск, Часов Яр, Новомихайловка, возобновление наступления на Угледар и в Запорожской области с целью возврата потерянных в 2023 году территорий в районе Вербового и Работино, считает Коваленко.

Железная дорога на Луганск: почему для России важно Купянское направление?

С точки зрения военной логистики, российским оккупантам важно получить контроль на Лимано-Купянском направлении, говорит Фокусу бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Россия достигла военно-политических целей в Авдеевке, ее силы заняты перегруппировкой. Атаки на близлежащие к оккупированному городу села нужны для прощупывания возможностей ВСУ и дальнейшего продвижения в Донецкой области. Если ВСУ окажут достойное сопротивление, в ближайшей перспективе ВС РФ переключатся на Купянское направление в Харьковской области, отмечает военный эксперт.

"Купянск относительно близко к украино-российской границе. ВС РФ ценят железную дорогу в плане перевозки боеприпасов и техники. Купянск и станция Купянск-Узловой играют ключевую роль в военных поставках по линии "Валуйки — Купянск — Луганск", — комментирует Романенко.

Однако на сегодня инициатива в боях под Купянском на стороне украинской армии. Вербовое и Работино также будут под угрозой нападения, ведь на южном отрезке важно обеспечить безопасность поставок из Крыма, заключил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно сказал, что в Вашингтоне знают о связи ослабления военной помощи Украине с выводом подразделений ВСУ из Авдеевки. Президент США Джо Байден лично ознакомлен с ситуацией на фронте.

Фокус ранее писал, что украинские военные дали достойный бой армии России в Авдеевке. Командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий обещал возврат ВСУ в Авдеевку для нанесения более сильного удара.