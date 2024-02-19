Враг начнет давить сильнее: эксперт назвал две опасные точки после выхода из Авдеевки

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что украинским защитникам сейчас надо "подстраховать" Марьинское направление и Угледар, ведь над ними будет "нависать" враг.

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Сейчас украинские защитники имеют в Купянске Харьковской области более выгодные позиции, чем имели в Авдеевке Донецкой области. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "УНИАН".

По его словам, после отступления из города Авдеевка в Донецкой области украинским защитникам придется также отступать с других оборонительных позиций.

"Нам надо сейчас подстраховать также Марьинское направление и Угледар — над ними всеми сейчас будет нависать враг и там тоже может происходить тактический отход с определенных позиций. Под это и создаются определенные оборонительные рубежи, чтобы дальше удачно сдерживать врага", — пояснил Мусиенко.

Кроме того, как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, есть вероятность, что противник усилят давление на украинские позиции в районе Купянска.

Он отметил, что для российских оккупантов "очень желательно" было бы сейчас выйти на Оскол, захватить Купянск Харьковской области, а затем двигаться на соединение с Лиманской группировкой. Это, по словам Мусиенко, позволит врагу развить это наступление до северной части Донецкой области и параллельно угрожать Харьковщине.

"Для нас очень важно сейчас концентрироваться на обороне Купянска. У командования есть прекрасное понимание, что это направление нужно защищать. Там создается не одна линия обороны, чтобы сдерживать врага. И пока нам удается его успешно сдерживать", — добавил эксперт.

Он отметил, что украинские защитники сейчас имеют в Купянске более выгодные позиции, чем имели в Авдеевке из-за ландшафта и хороших оборонительных рубежей.

"Но с точки зрения давления врага, сейчас он начнет давить сильнее. Сейчас существуют две такие опасные точки — это Купянск и Часов Яр... Я думаю, что на Часов Яр они также начнут давить активнее. Еще есть Марьинка — опасная на востоке — но там, я думаю, ситуацию мы стабилизируем", — рассказал Мусиенко.

Напомним, 18 февраля в командовании ВСУ сообщили, что войска РФ наступают на поселок Ласточкино после падения Авдеевки.

17 февраля в 3-й штурмовой сообщили, что выход ВСУ из Авдеевки продолжается в сложных условиях.