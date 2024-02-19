Ворог почне тиснути сильніше: експерт назвав дві небезпечні точки після виходу з Авдіївки

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що українським захисникам наразі треба "підстрахувати" Мар'їнський напрямок і Вугледар, адже над ними буде "нависати" ворог.

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Наразі українські захисники мають у Куп'янську Харківської області більш вигідні позиції, ніж мали у Авдіївці на Донеччині. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю "УНІАН".

За його словами, після відступу з міста Авдіївка на Донеччині українським захисникам доведеться також відступати з інших оборонних позицій.

"Нам треба зараз підстрахувати також Мар'їнський напрямок і Вугледар — над ними всіма зараз буде нависати ворог і там теж може відбуватися тактичний відхід з певних позицій. Під це і створюються певні оборонні рубежі, щоб далі вдало стримувати ворога", — пояснив Мусієнко.

Окрім того, як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень, є ймовірність, що противник посилять тиск на українські позиції в районі Куп'янська.

Він зазначив, що для російських окупантів "дуже бажано" було б зараз вийти на Оскіл, захопити Куп'янськ Харківської області, а потім рухатися на з'єднання з Лиманським угрупованням. Це, за словами Мусієнка, дозволить ворогу розвинути цей наступ до північної частини Донецької області та паралельно загрожувати Харківщині.

"Для нас дуже важливо зараз концентруватися на обороні Куп'янська. У командування є чудове розуміння, що цей напрямок потрібно боронити. Там створюється не одна лінія оборони, аби стримувати ворога. І наразі нам вдається його успішно стримувати", — додав експерт.

Він наголосив, що українські захисники наразі мають у Куп'янську більш вигідні позиції, ніж мали у Авдіївці через ландшафт та хороші оборонні рубежі.

"Але з точки зору тиску ворога, зараз він почне тиснути сильніше. Зараз існують дві такі небезпечні точки – це Куп'янськ і Часів Яр… Я думаю, що на Часів Яр вони також почнуть тиснути активніше. Ще є Мар'їнка — небезпечна на сході — але там, я думаю, ситуацію ми стабілізуємо", — розповів Мусієнко.

Нагадаємо, 18 лютого в командуванні ЗСУ повідомили, що війська РФ наступають на селище Ласточкине після падіння Авдіївки.

17 лютого в 3-й штурмовій повідомили, що вихід ЗСУ з Авдіївки триває в складних умовах.