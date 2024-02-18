Захоплення Авдіївки: росіяни вже не радіють жахам війни, як після Бахмута й Соледара, — ISW

В РФ заявляють про 1500 українських полонених в Авдіївці та "неорганізований" вихід ЗСУ. Водночас доказів не наводиться, хоча Авдіївка — помітна ділянка фронту, до якої прикута увага громадськості.

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Інститут вивчення війни не знайшов підтверджень заявам російських джерел, які назвали вихід українських військ із Авдіївки неорганізованим і заявили, що це нібито коштувало Україні значних втрат. Росіяни також стверджують, що взяли великі групи ЗСУ в оточення. Про це повідомляють у зведенні ISW за 17 лютого.

Російські провоєнні блогери поширюють одні й ті ж відеоролики із захопленими під Авдіївкою жменькою військовополонених. Це подається як доказ, що ЗС РФ вдалося взяти в оточення великі групи Сил оборони України.

Російські "військкори" також повідомили, що ЗСУ нібито зазнали значних втрат в Авдіївці через неорганізований відхід. Зі свого боку, глава Міноборони Сергій Шойгу заявив, що ЗСУ за останню добу втратили понад 1500 осіб.

"Військкори", як правило, широко тиражують кадри із захопленими українськими військовополоненими, загиблими в битвах, які привертають підвищену увагу. Опубліковані поки що записи не узгоджуються з офіційними заявами РФ про українських загиблих і полонених.

На підтвердження заяв про те, що вихід ЗСУ було погано організовано, публікується мало відео з українськими військовими, які відступають. Із того, що опублікували російські джерела, не можна зробити висновок, що відведення військ мало хаотичний характер. Деякі з блогерів РФ також публікують кадри, на яких видно, як українські війська, відходячи, вільно пересуваються просто неба.

Те, що не публікується більше відеопідтверджень, саме собою не спростовує заяви РФ, але відсутність відеозаписів дуже незвична для випадків, коли російські війська захоплюють населені пункти. Публікуються кадри роботи безпілотників у районі, де діє 1-й армійський корпус т. зв. "ДНР", включно з Авдіївкою. Але російські війська часто перебільшують втрати України, щоб так масштабніше показати власний успіх.

Нині в інформаційному середовищі РФ уже не прославляють жахи бойових дій так, як це робили пов'язані з ПВК "Вагнер" інформаційні ресурси під час захоплення Соледара та Бахмута взимку й навесні 2023 року. Але все ж Авдіївка — значуща ділянка фронту, і відсутність відеозаписів здається незвичною, якщо описувані події насправді відбувалися так, як заявлено.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, успіх російських військ в Авдіївці став можливий через те, що росіяни вперше за час великої війни забезпечили підтримку з повітря наземним військам.

Також повідомлялося, що в ISW допускають дефіцит ракет для ППО, із яким можуть зіткнутися ЗСУ. Потрібна значна кількість систем ППО, щоб завдавати ударів по російських літаках.