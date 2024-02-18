Запаси вичерпаються: Україні загрожує дефіцит ракет для ППО, — ISW

Українським силам необхідна велика кількість систем протиповітряної оборони, які можуть ефективно вражати російські літаки.

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Відтермінування у фінансуванні та постачанні озброєння з боку західних країн можуть призвести до серйозної нестачі зенітних ракет для ЗСУ. Про це йдеться у звіті аналітиків ISW за 18 лютого.

Так, у суботу, 17 лютого, міністр оборони України Рустем Умеров наголосив, що одним із ключових висновків, які випливають із подій в Авдіївці, є потреба для українських збройних сил у сучасних системах протиповітряної оборони.

Полковник Юрій Ігнат, офіційний представник ВПС України, також зазначив, що українські ППО можуть збити російські винищувачі Су-34 і Су-35, які використовують плануючі бомби у своїх атаках, але для цього потрібні боєприпаси.

"Українським силам необхідна велика кількість систем протиповітряної оборони, які можуть ефективно вражати російські літаки", — зазначили аналітики.

Українські офіційні особи підкреслили критичну нестачу зенітних ракетних систем. Згідно з повідомленням видання New York Times від 9 лютого, у США припускають, що українські запаси зенітних ракет вичерпаються до березня 2024 року без подальшої підтримки з боку західної допомоги в галузі безпеки.

"Обмежені ефективні системи протиповітряної оборони, скорочення запасів зенітно-ракетних комплексів і триваючі російські ракетні та безпілотні удари по тилових населених пунктах, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які ділянки лінії фронту будуть охоплені ППО. Повторюване тимчасове локалізоване і обмежене в повітрі, ймовірно, дозволить російським військам агресивніше просуватися лінією фронту", — зазначили експерти.

Нагадаємо, ЗСУ вперше показали британську установку з ракетами AIM-132 на вантажівці. Сили використовують такі зенітні системи для боротьби з російськими БПЛА. Ракети з інфрачервоною головкою самонаведення збивають цілі на відстані 25 км.

У січні 2024 року Україна вперше застосувала гібридну систему ППО проєкту FrankenSAM проти ворожих дронів, збивши іранський "шахед" за 9 кілометрів.