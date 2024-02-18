Запасы иссякнут: Украине грозит дефицит ракет для ПВО, — ISW

Украинским силам необходимо большое количество систем противовоздушной обороны, которые могут эффективно поражать российские самолеты.

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Отсрочки в финансировании и поставках вооружения со стороны западных стран могут привести к серьезному недостатку зенитных ракет для ВСУ. Об этом говорится в отчете аналитиков ISW за 18 февраля.

Так, в субботу, 17 февраля, министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что одним из ключевых выводов, вытекающих из событий в Авдеевке, является необходимость для украинских вооруженных сил в современных системах противовоздушной обороны.

Полковник Юрий Игнат, официальный представитель ВВС Украины, также отметил, что украинские ПВО могут сбить российские истребители Су-34 и Су-35, которые используют планирующие бомбы в своих атаках, но для этого нужны боеприпасы.

"Украинским силам необходимо большое количество систем противовоздушной обороны, которые могут эффективно поражать российские самолеты", — отметили аналитики.

Украинские официальные лица подчеркнули критическую нехватку зенитных ракетных систем. Согласно сообщению издания New York Times от 9 февраля, в США предполагают, что украинские запасы зенитных ракет иссякнут к марту 2024 года без дальнейшей поддержки со стороны западной помощи в области безопасности.

"Ограниченные эффективные системы противовоздушной обороны, сокращение запасов зенитно-ракетных комплексов и продолжающиеся российские ракетные и беспилотные удары по тыловым населенным пунктам, вероятно, заставят Украину сделать трудный выбор относительно того, какие участки линии фронта будут охвачены ПВО. Повторяющееся временное локализованное и ограниченное в воздухе, вероятно, позволит российским войскам более агрессивно продвигаться по линии фронта", — отметили эксперты.

Напомним, ВСУ впервые показали британскую установку с ракетами AIM-132 на грузовике. Силы используют такие зенитные системы для борьбы с российскими БПЛА. Ракеты с инфракрасной головкой самонаведения сбивают цели на расстоянии 25 км.

В январе 2024 года Украина впервые применила гибридную систему ПВО проекта FrankenSAM против вражеских дронов, сбив иранский "шахед" в 9 километрах.