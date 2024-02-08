ВСУ впервые показали британскую установку с ракетами AIM-132 на грузовике, — соцсети (видео)

Силы обороны, по словам OSINT-аналитика Ukrainian Front, используют такие зенитные системы для борьбы с российскими БПЛА. Ракеты с инфракрасной головкой самонаведения сбивают цели на расстоянии 25 км.

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Прежде было известно о том, что Великобритании поставила Украине системы ПВО на базе грузовика Supacat HMT. Сейчас в свободном доступе появилось и видео этой зенитной установки, которое аналитик Ukrainian Front опубликовал в соцсети Х.

На этих кадрах видно пусковую установку с ракетами AIM-132 ASRAAM производства компании MBDA. Ракеты применяются с наземной установки Supacat по оптическому каналу.

Силы обороны Украины используют такие зенитные системы для борьбы с БПЛА российских войск. Разработка сбивает воздушные цели на расстоянии до 25 км.

Сообщается, что первые данные о пусковых установках, установленных на грузовиках Supacat HMT, появились летом 2023 года. Британские инженеры специально разработали эту систему для Украины.

Самонаводящиеся ракеты AIM-132 ASRAAM на базе грузовика

Ракеты AIM-132 ASRAAM

Управляемая ракета "воздух-воздух" ASRAAM короткого радиуса действия оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Работы над этой ракетой велись с 1980 года инженерами из Великобритании, Германии, Норвегии и Канады.

Помимо Украины, ASRAAM есть на вооружении Великобритании, Австралии, Индии, ОАЭ. В этих странах их применяют преимущественно как ракеты воздушного базирования.

Напомним, что, по данным Forbes, у Франции есть лишние истребители Mirage 2000D, 20 из них могут оказаться у Украины в ближайшее время.

Также сообщалось, что Сырский побывал под Бахмутом и принял ряд решений. Основные усилия должны быть сосредоточены на угрожающих направлениях.