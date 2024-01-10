Не дает шансов: британская система ASRAAM уничтожает дроны ВС РФ в Украине (видео)

Британская система противовоздушной обороны, установленная на шасси SupaCat, оказалась особенно эффективной против целей ближнего действия.

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Наземные пусковые установки с ракетами ASRAAM, которые Великобритания передала украинским защитникам, практически не "промахиваются" и ликвидируют 90% своих целей. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Минобороны страны.

В документе речь шла о том, что именно эта наземная пусковая установка стала примером высокотехнологического решения при разработке эффективных и недорогих решений на передовую для удовлетворения срочных потребностей. В профильном министерстве Великобритании отметили, что техника доказали свою высокую эффективность — коэффициент успешного поражения некоторых российских воздушных целей достигает 90%.

"Украинские операторы освоили эти системы и попросили увеличить количество ракет для защиты своей страны", — говорится на сайте ведомства.

Что известно о пусковой установке ASRAAM

Летом 2022 года совместная команда Минобороны Великобритании и оборонного подрядчика MBDA впервые разработала системы ПВО для стрельбы ракетами ASRAAM с земли. В течение четырех месяцев после начала проекта наземного запуска ASRAAM эти системы ПВО были изготовлены и испытаны, а украинские экипажи прошли обучение по их использованию на территории Великобритании, после чего технику передали в зону боевых действий в Украину. Система противовоздушной обороны установленная на шасси SupaCat и оказалась особенно эффективна против целей ближнего действия.

Как пишет Defense Express, ракета, которую использует установка ASRAAM, имеет систему самонаведения с большим отклонением от линии визирования, помогающую ей захватывать тепловую сигнатуру цели и поражать ее под разными углами. Она заменила ракеты AIM-9 Sidewinder в Королевских ВВС Великобритании и Австралии.

Технические характеристики:

масса — 88 кг;

длина — 2,90 м;

диаметр — 166 мм;

размах крыльев — 450 мм;

боеголовка — 10 кг осколочно-фугасная;

детонационный механизм — лазерный дистанционный взрыватель и ударный;

двигатель — высокоимпульсный твердотопливный ракетный двигатель двойного сгорания;

максимальная скорость — 3+ Маха;

дальность полета — 25+ км.

Напомним, 4 января мы писали о том, что Великобритания поставит Украине 200 ракет ASRAAM для ПВО. Система ПВО 6x6 Supacat, состоящая из пусковой установки ракет ASRAAM и вездехода Supacat HMT, была адаптирована для украинских вооруженных сил и оборудована электрооптическим датчиком для захвата целей.

Также отметим, что в начале октября 2023 года в сети впервые появились кадры боевой работы в Украине британского зенитного комплекса ASRAAM с применением ракет AIM-132.