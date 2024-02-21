России будет трудно: Буданов спрогнозировал новое контрнаступление ВСУ в 2025 году

Глава ГУР МОУ заметил, что открытым остается следующий вопрос — будут ли готовы партнеры и союзники Украины обеспечить ее вооружением и боеприпасами на весь год, пока ВСУ осуществляют подготовку к контрнаступательной операции.

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Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у российских оккупационных войск нет сил для полного захвата Донецкой и Луганской областей в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Глава украинской разведки признал сложную ситуацию для Вооруженных сил Украины, однако при этом подчеркнул, что у России также есть немало проблем.

По словам Буданова, российская профессиональная армия была в значительной степени уничтожена в первый год полномасштабного вторжения, а это означает, что теперь она бросает на самоубийственные штурмы неподготовленных призывников. Оккупанты также используют больше артиллерийских снарядов, чем могут произвести, а на фронт за последний год была поставлена преимущественно старая техника со складов. Также в последние недели прекратились массированные атаки по украинским городам, поскольку российские запасы истощились.

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"В результате России придется бороться за достижение своей главной стратегической цели — захвата всех восточных территорий Донецкой и Луганской областей в этом году — без необходимых сил", — сказал Буданов.

По словам главы ГУР, российской армии понадобилось почти два года тяжелых штурмов с начала полномасштабного вторжения, чтобы взять Авдеевку.

"И это успех великой могущественной российской армии?" — иронически спросил он.

Буданов о перспективах ВСУ

Западные аналитики считают заявления Буданова оптимальным сценарием для Украины в 2024 году. Поэтому, по мнению главы ГУР, если Украина сможет вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая собственные резервы, то она может начать новое контрнаступление против ослабленного противника уже в 2025 году.

При этом Буданов заметил, что открытым остается вопрос, будут ли готовы партнеры и союзники Украины обеспечить ее вооружением и боеприпасами на весь год, пока ВСУ будут готовиться к новому контрнаступлению.

По мнению главы ГУР, сейчас в Украине насчитывается 510 тысяч российских военных. В месяц россияне могут набирать около 30 тысяч человек. Однако Москва неэффективно использовала свои войска, сказал Буданов, и напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что России удалось ценой десятков тысяч жизней и опустошения небольших поселков лишь незначительно продвинуться вперед.

Глава ГУР заметил, что наряду с военными действиями Россия стремится посеять разногласия и недоверие в украинском обществе и вооруженных силах. Он рассказал, что Москва недавно активировала план, который сочетает дезинформацию и попытки убийства видных украинцев, чтобы вызвать раздор в Украине и ослабить решимость солдат страны. По его словам, пик наступит весной и будет сопровождаться мощными военными атаками, направленными на то, чтобы воспользоваться любой враждой.

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В Министерстве обороны Великобритании 20 февраля предположили, что Вооруженным силам России не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, поэтому им нужен период отдыха и переподготовки.