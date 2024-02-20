ВС РФ не смогут воспользоваться оккупацией Авдеевки: в Британии указали на проблемы россиян

Российские военные могут пытаться расширить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки Донецкой области в ближайшие недели, рассказали в британской разведке.

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Вооруженным силам Российской Федерации не хватает боеспособности после захвата Авдеевки Донецкой области. В Министерстве обороны Великобритании считают, что оккупантам нужен период отдыха и переподготовки.

В оборонном ведомстве Британии отметили, что российские военные взяли под контроль Авдеевку и коксохимический завод, расположенный на севере от города. На этих участках продолжались ожесточенные бои с октября 2023 года, тогда на линии фронта они находятся с 2014 года.

В британской разведке отметили, что украинские военные отошли на оборонительные позиции к западу от города.

"Вероятно, что российским силам не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, поэтому им нужен период отдыха и переподготовки", — говорится в сообщении разведки.

Россияне, вероятно, будут пытаться постепенно расширить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки в течение ближайших недель, добавили в Минобороны Британии.

Напомним, 20 февраля в СМИ сообщили, что одной из причин, почему россияне захватили Авдеевку Донецкой области, является преобладающее количество артиллерии у врага и авиация, которая беспрепятственно сбрасывала авиабомбы на этом участке фронта. Тогда как преимущество российской армии в личном составе — 7:1.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что ситуация на поле боя будет тяжелой не только на Авдеевском направлении, но и на юге и севере. По его словам, противник все время готовился к наступательным операциям.