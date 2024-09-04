Занепадницькі настрої передчасні: Україна може проводити великі контрнаступи, — ISW

За словами аналітиків, російські війська змогли домогтися тактично значущих успіхів на півночі Харківської та Донецької областей навесні й на початку літа 2024 року багато в чому через брак артилерійських і протиповітряних боєприпасів, що було спричинене припиненням американської військової допомоги.

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Спроби оцінити наслідки українського вторгнення в Курську область на сьогодні передчасні та, найімовірніше, призведуть до часткових і неточних висновків щодо можливостей України змінити хід війни. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 вересня.

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"Українські контрнаступи восени 2022 року успішно відсунули лінію фронту від Харкова — другого за величиною міста України — звільнили Херсон і створили оборонну лінію фронту вздовж річки Дніпро. Україна продемонструвала свою здатність проводити оперативно значущі контрнаступальні операції та звільняти значні території за належної допомоги з боку Заходу восени 2022 року", — зазначають аналітики.

За їхніми словами, припущення про те, що Україна не зможе проводити майбутні контрнаступальні операції, які призведуть до оперативних успіхів, передчасні.

Аналітики знову уточнили, що зволікання в тому, що стосується постачань зброї, серед іншого, завадили українському контрнаступу 2023 року і спричинили військову кризу в Україні 2024-го, від якої країна все ще намагається оговтатися.

Російські війська змогли домогтися тактично значущих успіхів на півночі Харківської та Донецької областей навесні та на початку літа 2024 року багато в чому через брак артилерійських і протиповітряних боєприпасів, що було спричинено припиненням військової допомоги з боку Вашингтона.

У ISW продовжують оцінювати, що швидка і надійна західна допомога у сфері безпеки зіграє вирішальне значення в можливостях України проводити подальші контрнаступальні операції, і що США та інші західні союзники можуть усунути складнощі з постачанням ЗСУ.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Путін усе ще вірить, що зможе поглинути Україну.

Напередодні, 3 вересня, повідомлялося, що ЗСУ змогли відновити втрачені позиції під Покровськом.