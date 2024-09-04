Упаднические настроения преждевременны: Украина может проводить крупные контрнаступления, — ISW

По словам аналитиков, российские войска смогли добиться тактически значимых успехов на севере Харьковской и Донецкой областей весной и в начале лета 2024 года во многом из-за нехватки артиллерийских и противовоздушных боеприпасов, что было вызвано приостановкой американской военной помощи.

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Попытки оценить последствия украинского вторжения в Курскую область на сегодня преждевременны и, скорее всего, приведут к частичным и неточным выводам о возможностях Украины изменить ход войны. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 3 сентября.

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"Украинские контрнаступления осенью 2022 года успешно отодвинули линию фронта от Харькова — второго по величине города Украины — освободили Херсон и создали оборонительную линию фронта вдоль реки Днепр. Украина продемонстрировала свою способность проводить оперативно значимые контрнаступательные операции и освобождать значительные территории при надлежащей помощи со стороны Запада осенью 2022 года", — отмечают аналитики.

По их словам, допущение о том, что Украина не сможет проводить будущие контрнаступательные операции, которые могут привести к оперативным успехам, преждевременны.

Аналитики вновь уточнили, что промедления в том, что касается поставок оружия, среди прочего, помешали украинскому контрнаступлению в 2023 году и вызвали военный кризис в Украине в 2024-м, от которого страна все еще пытается оправиться.

Российские войска смогли добиться тактически значимых успехов на севере Харьковской и Донецкой областей весной и в начале лета 2024 года во многом из-за нехватки артиллерийских и противовоздушных боеприпасов, что было вызвано приостановкой военной помощи со стороны Вашингтона.

В ISW продолжают оценивать, что быстрая и надежная западная помощь в сфере безопасности сыграет решающее значение в возможностях Украины проводить дальнейшие контрнаступательные операции, и что США и другие западные союзники могут устранить сложности по части снабжения ВСУ.

Напомним, что, по оценкам ISW, Путин все еще верит, что сможет поглотить Украину.

Накануне, 3 сентября, сообщалось, что ВСУ смогли восстановить утраченные позиции под Покровском.