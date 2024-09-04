Медленно, но постепенно: Путин все еще верит, что сможет поглотить Украину, — ISW

Американские аналитики заявили, что в Кремле стратегическое мышление осталось прежним и российский президент убежден в достижении целей вторжения. Операция ВСУ в Курской области влияет лишь на ВС РФ, но не на руководство государства.

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Российский президент Владимир Путин убежден, что его стране все таки удастся поглотить Украину, хоть этот процесс и может занять немало времени. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 4 сентября.

По данным аналитиков, Кремль и его руководство уверены, что постепенное наступление ВС РФ на фонте способно не только захватывать чужие территории, но и истощит силы Украины.

В результате получается, что операция ВСУ в Курской области имеет влияние на российских оккупантов на оперативном уровне, однако все же не изменила стратегическое мышление Владимира Путина.

Более того, Москва убеждена, что цели войны против Украины якобы вполне достижимы, хоть и могут занять больше времени, чем планировалось.

"Путин считает, что Россия может медленно и на неопределенный срок подчинить себе Украину путем постепенного продвижения вперед и что Россия может достичь своих целей путем войны на истощение против украинских сил. Эти оценки делают Путина невосприимчивым к мирным переговорам на иных условиях, нежели капитуляция Украины и Запада перед его требованиями", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что есть только два возможных способа вскоре закончить войну в Украине, писали в Foreign Affairs. По словам журналистов, после полномасштабного вторжения в 2022 году планировщики стратегий США в отношении войны в Украине, по сути, выдавали желаемое за действительное. В основе американских расчетов — представление о Путине как об оппортунисте, которое на поверку оказалось ложным.