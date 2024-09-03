Запад не переубедит Путина: как может закончиться война в Украине, — FA

В материале говорится, что для Путина война в Украине является стратегической необходимостью. Соединенным Штатам и другим партнерам Украины важно в таких условиях не останавливать поддержку и продолжать экономическое давление на Россию.

Related video

Президент РФ Владимир Путин не изменит своего мнения касательно Украины. С самого начала он выбрал войну, а потому Запад не сможет переубедить его. Об этом написал в статье для Foreign affairs старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Питер Шредер.

По словам журналистов, для Путина война в Украине является стратегической необходимостью. Он считает, что таким образом может предотвратить превращение соседней с Россией страны в "бастион", который Запад может использовать для угрозы. Он принял на себя личную ответственность и считает, что достижение цели стоит любой цены.

Важно

Медведев пригрозил тем, кто попытается арестовать Путина по ордеру из Гааги

Издание пишет, что единственный способ закончить войну — дождаться, пока Путин потеряет власть. Соединенным Штатам и другим партнерам Украины важно в таких условиях не останавливать поддержку и продолжать экономическое давление на Россию.

В материале говорится, что если Путин не хочет прекращать войну, то боевые действия могут закончиться по двум сценариям:

Россия теряет возможность продолжать кампанию;

Владимир Путин теряет власть или умирает.

Издание пишет, что достижение первого сценария практически нереально. Так, Путин хочет продолжать войну и может и дальше отправлять в Украину солдат, тратить новые ресурсы для поддержания наступления ВС РФ.

Что касается второго Пути, то, как предполагается, это непрактична. Так, на протяжении десятилетий Вашингтон не демонстрировал особых способностей к успешному манипулированию российской политикой.

Поэтому, как считают журналисты, Вашингтону стоит "играть в долгую" и ждать, пока Путин уйдет сам или его "вытеснят" в самой России. Так, Штатам нужно сосредоточиться на помощи Украине и предотвращении продвижения российских войск.

Ранее Фокус писал, что Путин угрожает разобраться с "бандитами", которые дестабилизируют ситуацию в Курской области. Российское население в Курской области сейчас "проходит тяжелые испытания", но Украина вторжением на территорию России не смогла отвлечь внимание Кремля от наступления на Донбассе, заявил Путин.