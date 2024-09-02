Путин угрожает разобраться с "бандитами", которые дестабилизируют ситуацию в Курской области

Российское население в Курской области сейчас "проходит тяжелые испытания", но Украина вторжением на территорию России не смогла отвлечь внимание Кремля от наступления на Донбассе, заявил Путин.

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Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области — это якобы попытка остановить наступление России на Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин пишет Russia Today.

"Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые стремились дестабилизировать обстановку в приграничье. Армия России в "СВО" сейчас ставит под свой контроль территории квадратными километрами", — сказал Путин.

Он добавил, что население Курщины "проходит тяжелые испытания", но цель Украины отвлечь Курской областью наступление РФ на Донбассе не удалась.

"Таких темпов наступательных действий в Украине у нас еще не было. Уверен, что эта провокация провалится, а после этого у Украины возникнет желание не на словах а на деле переходить к мирным переговорам", — сказал Путин.

По его словам, Украина не заинтересована в прекращении боевых действий, поскольку власти страны боятся проиграть выборы после отмены военного положения.

"Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного", — пояснил российский лидер.

Напомним, что 76-летний американский писатель Стивен Кинг публично поддержал наступательную операцию ВСУ на территории Курской области. Писатель написал, что Россия получает то, что заслужила, ведь они начали эту войну.