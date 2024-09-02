Путін погрожує розібратися з "бандитами", які дестабілізують ситуацію в Курській області

Російське населення в Курській області зараз "проходить важкі випробування", але Україна вторгненням на територію Росії не змогла відволікти увагу Кремля від наступу на Донбасі, заявив Путін.

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Наступ Збройних сил України у Курській області – це нібито спроба зупинити наступ Росії на Донбасі. Про це заявив президент РФ Володимир Путін пише Russia Today.

"Росія розбереться з українськими бандитами в Курській області, які прагнули дестабілізувати обстановку в прикордонні. Армія Росії в "СВО" зараз ставить під свій контроль території квадратними кілометрами", — сказав Путін.

Він додав, що населення Курщини "проходить важкі випробування", але мета України відволікти Курською областю наступ РФ на Донбасі не вдалася.

"Таких темпів наступальних дій в Україні в нас ще не було. Впевнений, що ця провокація провалиться, а після цього в України виникне бажання не на словах, а на ділі переходити до мирних переговорів", — сказав Путін.

За його словами, Україна не зацікавлена ​​у припиненні бойових дій, оскільки влада країни бояться програти вибори після скасування воєнного стану.

"Якщо припиняться бойові дії, українській владі доведеться скасовувати воєнний стан, а після скасування воєнного стану потрібно одразу проводити президентські вибори. Чинна влада явно до цього не готова, шансів бути переобраною у них небагато", — пояснив російський лідер.

Нагадаємо, що 76-річний американський письменник Стівен Кінг публічно підтримав наступальну операцію ЗСУ на території Курської області. Письменник написав, що Росія отримує те, що заслужила, адже вони розпочали цю війну.