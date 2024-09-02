Стівен Кінг прокоментував наступ ЗСУ в Курській області

Стівен Кінг з перших днів, коли Росія напала на Україну став на бік України і висловив свою підтримку.

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76-річний американський письменник Стівен Кінг публічно підтримав наступальну операцію ЗСУ на території Курської області. Свою думку він опублікував у себе на сторінці в мережі "Х" (колишній Твітер).

Зокрема, письменник написав, що Росія отримує те, що заслужила, адже вони розпочали цю війну.

Стівен Кінг про операцію в Курську Фото: x.com/StephenKing/

За менше ніж добу публікацію побачили 1,5 мільйона користувачів. Відповідно такі висловлювання письменника викликали реакцію.

Частина користувачів підтримали його позицію: "Росія напала на Україну. Вони заслуговують на все, що отримують", "Україна має право захищатися від незаконного російського вторгнення. США повністю підтримують Україну!", "Історія говорить нам, що імперії та тирани падають. Росія і Путін засвоять цей урок. Слава Україні", "100% згоден. Я вважаю це божевіллям. Україна просила у нас дозволу використовувати ракети США для обстрілу території Росії. У кого росіяни питали дозволу бомбити квартири, церкви, центри міст, школи в глибині українського кордону. Там можна досягти миру".

Однак знайшлись і ті, хто обурився словами письменника: "Якби Росія хотіла Україну, вона б забрала її багато років тому", "Бандерівська Україна розвалюється Стіві", "Не Росія починала цю війну. Так думають лише ті, хто необізнаний і достатньо довірливий, щоб сліпо вірити нашому корумпованому уряду та ЗМІ", "Письменник-фантаст, який вважає себе геополітичним генієм. Ти не Джеффрі Сакс, друже. "Вони це почали" — вивчіть історію".

Позиція Стівена Кінга щодо війни в Україні

У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну на території України, письменник висловив свою підтримку Україні і продовжує це робити і досі. Тоді Кінг заявив, що не буде далі співпрацювати з країною-агресором і розірве всі контракти з ними.

Так, у жовтні 2022 року Стівен Кінг порадив Росії та її президенту Володимиру Путіну забиратися з України. В новорічну ніч письменник написав, що його заповітне бажання, аби в Україні нарешті настав мир. Стівен Кінг неодноразово звертався до росіян із закликом зупинити військові дії на території України та перестати вбивати мирне населення. У травні 2024 року Стівен Кінг заявив, що, на його думку, Володимир Зеленський та Володимир Путін повинні зустрітися в поєдинку, щоб нарешті зупинити вбивство людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, про прорив у Курській області: 91% росіян стурбовані українськими операціями на території РФ.