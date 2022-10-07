"Це не ваша країна": Стівен Кінг порадив Росії забратися з України

Письменник звернувся до країни-агресорки від "імені всього світу". Міноборони України відреагувало на твіт американського фантаста

Related video

Письменник Стівен Кінг порадив Російській Федерації забратися з України. Про це він написав у своєму Twitter.

Він, зокрема, наголосив, що звертається до країни-агресора від імені всього світу.

"Світ — Росії: Забирайтеся з України. Це не ваша країна", — заявив відомий американський фантаст.

Менше ніж за добу публікація набрала близько 13 тис. ретвітів та майже 70 тис. вподобань.

Твіт "короля жахів" прокоментувала прес-служба Міністерства оборони України.

Так, українське оборонне відомство зазначило, що Кінг вчить світ розмовляти з Російською Федерацією тією єдиною мовою, яку вона розуміє.

"Вашим твором "Як писати книги" ви навчили світ писати. Сьогодні ви навчаєте світ, як розмовляти з Росією тим єдиним способом, який вона здатна зрозуміти! Ми салютуємо вам, сер!" – говориться у відповіді Міноборони.

Стівен Кінг із початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово висловлював свою підтримку українцям.

Після обстрілу торгового центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області "король жахів" відкрито назвав Росію країною-терористом.

Раніше він також говорив, що російський президент Володимир Путін несе небезпеку не лише Україні, а й усьому світу.