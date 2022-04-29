"Путін має зникнути": Стівен Кінг виступив із гучною заявою

Письменник упевнений, що російський президент несе небезпеку не лише Україні.

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74-річний американський письменник Стівен Кінг, який завдяки своїм бестселерам у жанрі хорор уже давно завоював звання "короля жахів", вважає, що російський президент Володимир Путін є світовою загрозою. Про це він висловився у Twitter, залишивши недвозначне повідомлення.

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"Путін повинен зникнути до того, як він нас усіх уб'є. У той чи інший спосіб", — написав Кінг. У такий спосіб письменник натякає на ядерний шантаж російського лідера.

Фото: Скриншот

Його публікація зустріла велике схвалення у користувачів і розлетілася в Мережі.

Стівен Кінг від початку російського вторгнення в Україну виступив на боці нашої країни. Він неодноразово публікував дописи на підтримку українців, відмовився співпрацювати з російськими видавництвами. Ще до війни, коли російський президент підписав документ про визнання "ЛНР" та "ДНР", Кінг одразу ж відповів йому в себе на сторінці, заявивши, що той "зробив серйозний прорахунок".

Серйозною заявою на адресу РФ відзначилася і Леді Гага, заявивши на своєму концерті, що "росіяни — тупі".