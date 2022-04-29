"Путин должен исчезнуть": Стивен Кинг выступил с громким заявлением

Писатель уверен, что российский президент несет опасность не только Украине.

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74-летний американский писатель Стивен Кинг, который, благодаря своим бестселлерам в жанре хоррор уже давно завоевал звание "короля ужасов", считает, что российский президент Владимир Путин является мировой угрозой. Об этом он высказался в Twitter, оставив недвусмысленное сообщение.

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"Путин должен исчезнуть до того, как он нас всех убьет. Тем или иным способом", – написал Кинг. Таким образом писатель намекает на ядерный шантаж российского лидера.

Фото: Скриншот

Его публикация встретила большое одобрение у пользователей и разлетелась в Сети.

Стивен Кинг с самого начала российского вторжения в Украину выступил на стороне нашей страны. Он неоднократно публиковал посты в поддержку украинцев, отказался сотрудничать с российскими издательствами. Еще до войны, когда российский президент подписал документ о признании "ЛНР" и "ДНР", Кинг сразу же ответил ему у себя на странице, заявив, что тот "сделал серьезный просчет".

Серьезный заявлением в адрес РФ отметилась и Леди Гага, заявив на своем концерте, что "русские – тупые".