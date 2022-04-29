Леди Гага назвала русских тупыми во время концерта в США

Певица вспомнила про свою поездку в Россию в 2012 году, где высмеяла закон о пропаганде ЛГБТ.

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36-летняя эпатажная американская певица Леди Гага во время своего недавнего концерта в Лас-Вегасе вспомнила о своих поездках в Россию и назвала русских "тупыми". Видео с концерта Леди Гаги записали поклонники и опубликовали в Twitter. На нем певица вспоминают свой концерт в 2012 года в России, когда она со сцены произнесла речь в поддержку ЛГБТ-сообщества и предложила арестовать ее за это, так как незадолго до визита Гаги в Москву в РФ приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних.

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"Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми тогда, такими и остались", — заявила певица во время концерта в США.

В 2012 году артистку в России никто не арестовал, но по запросу одиозного депутата Госдумы РФ Виталия Милонова — ярого борца за традиционные ценности — прокуратура начала проверку.

Во время концерта в Лас-Вегасе певица выступила с речью о войне России против Украины и рассказала, как сама помогает пострадавшим. Напомним, голливудская певица в числе западных звезд, которые против полномасштабной войны в Украине.

Российские поклонники обиделись на Леди Гагу за нелестные слова. В соцсетях певицы появилось море гневных комментариев, в которых ей отдельно припомнили скандал из-за романа с актером Брэдли Купером: в 2019 году он расстался со своей бывшей возлюбленной моделью Ириной Шейк, а виновницей их разрыва называли Леди Гагу. Слухи о романе двух знаменитостей обсуждали во всех СМИ. Особенно после совместного выступления артистов на церемонии вручения премии "Оскар", где они исполнили проникновенную композицию о любви — саундтрек из фильма "Звезда родилась", сидя за роялем щека к щеке. Через два месяца после этого Купер и Шейк расстались.

Как писал ранее Фокус, недавно Леди Гага произвела фурор своим выступлением во время 64-й ежегодной премии Grammy в Лас-Вегасе, где она появилась в шелковом платье цвета морской волны с огромным бантом, напоминающим культовый розовый наряд, Мэрилин Монро.

Также Фокус писал о церемонии "Грэмми" в Лас-Вегасе, куда Гага пришла в платье от Armani Privé с бриллиантами от Tiffany.