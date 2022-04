Леди Гага повторила культовый образ Мерилин Монро на церемонии Grammy (фото, видео)

Леди Гага поразила публику не только талантом, но и идеально подобранным образом.

36-летняя американская певица Леди Гага произвела фурор своим выступлением во время 64-й ежегодной премии Grammy в Лас-Вегасе, которая состоялась 3 апреля.

Она выглядела ослепительно в шелковом платье цвета морской волны с огромным бантом, напоминающим культовый розовый наряд, который надела Монро в музыкальной комедии 1953 года "Джентльмены предпочитают блондинок".

[ + – ] Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок"

Ее светлые светлые волосы были уложены в прическу в винтажном стиле. Образ дополнили пара бриллиантовых сережек. Макияж звезды был не менее элегантным: подводка для глаз, персиково-розовая помада и нежные румяна.

Гага исполнила множество песен из своего последней пластинки Love For Sale, созданным вместе с Тони Беннеттом, которая ранее ночью получила награду за лучший традиционный поп-вокальный альбом.

Сам 95-летний Беннет присутствовал на церемонии в видеоформате, выступив перед гостями со вступительным словом. Сейчас маэстро практически не покидает свой дом из-за болезни Альцгеймера.

"Всем привет! Добро пожаловать, Леди Гага!" – воскликнул Беннет, весело махнув рукой в ​​камеру в черном костюме.

[ + – ] Появление Тони Беннета на церемонии

Вскоре после этого Гага начала напевать текст заглавного трека их совместного альбома в своем ультра-гламурном платье. По завершении бодрящей песни певица обратилась к толпе своих сверстников и выразила благодарность за возможность "быть частью этого замечательного сообщества музыкантов".

Гага и Тони превзошли Til We Meet Again (Live) Норы Джонс, A Tori Kelly Christmas Тори Келли, Ledisi Sings Nina Ledisi, This Life Уилли Нельсона и A Holly Dolly Christmas Долли Партон в высококонкурентной категории "Лучший традиционный поп-вокальный альбом". Эта победа стала 13-й для Леди Гаги из 34 номинаций и 19-й для Тони Беннета из 41 номинации.

Их альбом также был номинирован на "Альбом года" вместе с тремя наградами за песню I Get A Kick Out of You – "Лучшее музыкальное видео года", "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой" и "Запись года".

