Стало известно, как Селин Дион отреагировала на "пренебрежение" Тейлор Свифт на "Грэмми"

Довольно редкое появление больной звезды сопровождал скандал в сети. Зрители церемонии обвинили Тейлор Свифт в пренебрежительном отношении к Селин Дион.

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55-летняя канадская певица Селин Дион сделала сенсационное появление на церемонии "Грэмми-2024", и ее не смутило "пренебрежение" Тейлор Свифт, 34. Об этом пишет Page Six.

Дион борется с синдромом ригидного человека, редким и неизлечимым неврологическим расстройством, которое затрудняет ходьбу и мешает ей петь так, как она "привыкла".

Накануне звезда сцены неожиданно появилась на церемонии "Грэмми-2024" в Лос-Анджелесе. Она вручила историческую награду Тейлор Свифт за лучший альбом года — "Midnights". Это четвертая награда для певицы, поэтому она вошла в историю.

Селин Дион вручила награду Тейлор Свифт Фото: Getty Images

И несмотря на якобы пренебрежительное отношение победительницы, один музыкант сказал, что Селин Дион достигла того, чего хотела — показать всем, что она вернулась. Тейлор Свифт тем временем, получив свою четвертую статуэтку, сразу отвернулась от канадской знаменитости, из-за чего в сети ее обвинили в пренебрежении. Также вспомнили, как Адель в 2017 году обняла Дион на сцене.

"Я не думаю, что Селин это волновало, и они потом разговаривали за кулисами. Но Селин была просто любезной и счастливой быть там", — рассказывает инсайдер.

Селин Дион и Тейлор Свифт Фото: Getty Images

"У нее бывают хорошие дни и плохие... это мучительная болезнь, но это не смертный приговор", — добавляет источник.

На сцену Селин Дион сопровождал ее 23-летний сын Рене-Чарль Анжелил.

Напомним, Майли Сайрус забрала свою первую статуэтку "Грэмми" и впервые вышла в свет с новым бойфрендом.

Также Фокус писал об образе Тейлор Свифт на "Грэмми-2024".