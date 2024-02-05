Больная Селин Дион неожиданно появилась на "Грэмми-2024" (фото)
Звезда сцены в 2022 году призналась, что болеет синдромом мышечной скованности. С тех пор она практически не выходит в свет.
55-летняя канадская певица Селин Дион, которая страдает синдромом мышечной скованности, шокировала своим неожиданным появлением на церемонии "Грэмми-2024" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
Артистка, которая прекратила карьеру из-за проблем со здоровьем, была заметно тронута, когда вышла на сцену при поддержке своего старшего сына Рене-Чарля Анжелила, 23, под овации публики. Она вручала награду за лучший альбом года.Важно
"Спасибо всем! Когда я говорю, что рада быть здесь, я действительно говорю это от всего сердца", — призналась канадская знаменитость.
"И теперь для меня большая радость вручить премию "Грэмми", которую мне дали две легенды Дайана Росс и Стинг 27 лет назад", — сказала больная певица со сцены.
После этого Дион объявила, что альбом Тейлор Свифт "Midnights" получил награду, войдя в историю музыкальной премии, поскольку певица получила награду в четвертый раз.
Селин Дион появилась на публике в терракотовом пальто, шифоновом светлом платье и блестящих украшениях.
Тем временем Тейлор Свифт стала первым человеком, который получил эту награду четыре раза.
Как известно, синдром мышечной скованности заставляет организм атаковать собственные нервные клетки и серьезно влияет на подвижность. Это заболевание, которым страдает лишь один человек из миллиона, также может привести к судорогам настолько сильным, что они могут сломать кости. Впервые откровенно о своем заболевании канадская певица рассказала в 2022 году.
Напомним, Селин Дион вспомнила о матерях Украины.
Также Фокус писал об ухудшении состояния здоровья Селин Дион.