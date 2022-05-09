Изменившаяся Селин Дион показала своих детей и вспомнила о матерях Украины
Селин написала, что молится за всех матерей, чтобы они обрели мир и утешение.
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54-летняя канадская певица Селин Дион поделилась редким фото со своими тремя сыновьями и посвятила публикацию в Instagram украинским матерям. На снимке она позирует с Эдди, Нельсоном и Рене-Шарлем.
"В этот День матери мне очень повезло, что я могу быть со своими детьми, и я думаю о матерях в Украине и во всем мире, которые потеряли своих детей… и о тех матерях, которые постоянно беспокоятся о том, как сохранить детей в безопасности… и тех матерях, которые тратят каждую каплю своей энергии только на то, чтобы обеспечить своих детей самым необходимым для жизни. Эти матери действительно смелые, и я посвящаю этот День Матери всем им. Мы молимся, чтобы они обрели мир и утешение для своих семей", – написала она.
На снимке Селин позирует в домашней обстановке в простой белой футболке, сидя за столом с детьми. На фото она выглядит немного изменившейся и уставшей, но в целом настроение у нее хорошее.
Отцом парней является покойный супруг певицы Рене Анжелил. Путь к материнству у артистки был долгий. Пара шесть лет пыталась зачать ребенка, прежде чем в начале 2000 года Селин забеременела. Рене-Шарль, зачатый путем ЭКО, появился на свет в 2001 году.
Позже супруги предприняли новые попытки, чтобы еще родить детей. Артистка пережила выкидыш прежде, чем ей удалось забеременеть снова и родить близнецов Эдди и Нельсона в 2010 году.
Сыновья придали полноту ее жизни.
"Я усердно работала почти 30 лет, и я чувствую, что только сейчас это окупается с точки зрения счастья. Но единственная награда, которая что-то для меня значит, — это мои дети. Нет ничего лучше материнства", – признавалась она.
Также Дион рассказала журналистам, что ее близнецы были названы в честь двух невероятно вдохновляющих героев — Нельсона Манделы и Эдди Марнея:
"Мы назвали Нельсона в честь Нельсона Манделы, а Эдди — в честь другого моего героя, Эдди Марнея, который вначале написал для меня все мои французские песни, ставшие стартом моей карьеры".
Когда в 2016 году Рене Анжелил умер после продолжительной болезни, она одна растила сыновей.
"Когда он ушел, он вошел в сердце всех моих детей и мое, он отдал оставшиеся 50 процентов, чтобы я была полной, чтобы продолжить остальную часть моей жизни, чтобы я могла чувствовать себя сильной и верила, что я все могу, а он всегда будет со мной. Я чувствую себя сильнее. Я защищаю своих детей и чувствую себя лидером семьи", – отметила Селин.
В последние несколько лет у артистки большие проблемы со здоровьем, из-за чего она уже неоднократно переносила концерты. В конце апреля она сообщила об очередных отложенных выступлениях и даже отмене некоторых из них плохого самочувствия. Селин страдает от сильных мышечных спазмов, и хотя она говорит, что идет на поправку, ситуация остается сложной:
"Хорошая новость: мне становится немного лучше, но это происходит очень медленно. Это очень расстраивает меня. Я лечусь у врачей, принимаю лекарства, но у меня все еще есть спазмы, и это занимает много времени. Я выздоравливаю дольше, чем я надеялась. Мне нужно быть в отличной форме, когда я на сцене, я, честно говоря, не могу дождаться, но я просто еще не там. Все, что я могу сказать, это то, что я делаю все возможное, чтобы вернуться на тот уровень, на котором я должна быть, чтобы я могла выкладываться на 100 процентов на своих шоу, потому что вы этого заслуживаете".
Что стало причиной спазмов, неизвестно, но, по словам врачей, они могут быть вызваны стрессом, заболеванием щитовидной железы, чрезмерными физическими нагрузками или дисбалансом электролитов.
Напомним, в 2018 году артистка столкнулась с риском потери слуха.