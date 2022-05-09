Изменившаяся Селин Дион показала своих детей и вспомнила о матерях Украины

Селин написала, что молится за всех матерей, чтобы они обрели мир и утешение.

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54-летняя канадская певица Селин Дион поделилась редким фото со своими тремя сыновьями и посвятила публикацию в Instagram украинским матерям. На снимке она позирует с Эдди, Нельсоном и Рене-Шарлем.

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"В этот День матери мне очень повезло, что я могу быть со своими детьми, и я думаю о матерях в Украине и во всем мире, которые потеряли своих детей… и о тех матерях, которые постоянно беспокоятся о том, как сохранить детей в безопасности… и тех матерях, которые тратят каждую каплю своей энергии только на то, чтобы обеспечить своих детей самым необходимым для жизни. Эти матери действительно смелые, и я посвящаю этот День Матери всем им. Мы молимся, чтобы они обрели мир и утешение для своих семей", – написала она.

На снимке Селин позирует в домашней обстановке в простой белой футболке, сидя за столом с детьми. На фото она выглядит немного изменившейся и уставшей, но в целом настроение у нее хорошее.

[ + – ] Селин Дион и ее сыновья Фото: Селин Дион/Instagram

Отцом парней является покойный супруг певицы Рене Анжелил. Путь к материнству у артистки был долгий. Пара шесть лет пыталась зачать ребенка, прежде чем в начале 2000 года Селин забеременела. Рене-Шарль, зачатый путем ЭКО, появился на свет в 2001 году.

[ + – ] После шестилетних попыток забеременеть Селин Дион родила своего первенца Рене-Шарля

Позже супруги предприняли новые попытки, чтобы еще родить детей. Артистка пережила выкидыш прежде, чем ей удалось забеременеть снова и родить близнецов Эдди и Нельсона в 2010 году.

Сыновья придали полноту ее жизни.

"Я усердно работала почти 30 лет, и я чувствую, что только сейчас это окупается с точки зрения счастья. Но единственная награда, которая что-то для меня значит, — это мои дети. Нет ничего лучше материнства", – признавалась она.

Также Дион рассказала журналистам, что ее близнецы были названы в честь двух невероятно вдохновляющих героев — Нельсона Манделы и Эдди Марнея:

"Мы назвали Нельсона в честь Нельсона Манделы, а Эдди — в честь другого моего героя, Эдди Марнея, который вначале написал для меня все мои французские песни, ставшие стартом моей карьеры".

Когда в 2016 году Рене Анжелил умер после продолжительной болезни, она одна растила сыновей.

"Когда он ушел, он вошел в сердце всех моих детей и мое, он отдал оставшиеся 50 процентов, чтобы я была полной, чтобы продолжить остальную часть моей жизни, чтобы я могла чувствовать себя сильной и верила, что я все могу, а он всегда будет со мной. Я чувствую себя сильнее. Я защищаю своих детей и чувствую себя лидером семьи", – отметила Селин.

В последние несколько лет у артистки большие проблемы со здоровьем, из-за чего она уже неоднократно переносила концерты. В конце апреля она сообщила об очередных отложенных выступлениях и даже отмене некоторых из них плохого самочувствия. Селин страдает от сильных мышечных спазмов, и хотя она говорит, что идет на поправку, ситуация остается сложной:

"Хорошая новость: мне становится немного лучше, но это происходит очень медленно. Это очень расстраивает меня. Я лечусь у врачей, принимаю лекарства, но у меня все еще есть спазмы, и это занимает много времени. Я выздоравливаю дольше, чем я надеялась. Мне нужно быть в отличной форме, когда я на сцене, я, честно говоря, не могу дождаться, но я просто еще не там. Все, что я могу сказать, это то, что я делаю все возможное, чтобы вернуться на тот уровень, на котором я должна быть, чтобы я могла выкладываться на 100 процентов на своих шоу, потому что вы этого заслуживаете".

[ + – ] Селин Дион пообещала вернуться на сцену

Что стало причиной спазмов, неизвестно, но, по словам врачей, они могут быть вызваны стрессом, заболеванием щитовидной железы, чрезмерными физическими нагрузками или дисбалансом электролитов.

Напомним, в 2018 году артистка столкнулась с риском потери слуха.