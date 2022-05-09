Селін Діон, яка змінилася, показала своїх дітей і згадала про матерів України

Селін написала, що молиться за всіх матерів, щоб вони здобули мир і втіху.

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54-річна канадська співачка Селін Діон поділилася рідкісним фото зі своїми трьома синами та присвятила публікацію в Instagram українським матерям. На знімку вона позує з Едді, Нельсоном та Рене-Шарлем.

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"В цей День матері мені дуже пощастило, що я можу бути зі своїми дітьми, і я думаю про матерів в Україні та в усьому світі, які втратили своїх дітей... і про тих матерів, які постійно турбуються про те, як зберегти дітей у безпеці … і тих матерях, які витрачають кожну краплю своєї енергії тільки на те, щоб забезпечити своїх дітей найнеобхіднішим для життя... Ці матері справді сміливі, і я присвячую цей День Матері всім їм. Ми молимося, щоб вони здобули мир і втішення", — написала вона.

На знімку Селін позує в домашній обстановці у простій білій футболці, сидячи за столом із дітьми. На фото вона має трохи змінений і втомлений вигляд, але в цілому настрій у неї гарний.

[ + – ] Селін Діон та її сини Фото: Селін Діон/Instagram

Батьком хлопців є покійний чоловік співачки Рене Анжеліл. Шлях до материнства в артистки був довгий. Пара шість років намагалася зачати дитину, перш ніж на початку 2000 Селін завагітніла. Рене-Шарль, зачатий шляхом ЕКЗ, народився у 2001 році.

[ + – ] Після шестирічних спроб завагітніти Селін Діон народила свого первістка Рене-Шарля

Пізніше подружжя зробило нові спроби, щоб ще народити дітей. Артистка пережила викидень, перш ніж їй вдалося завагітніти знову і народити близнюків Едді та Нельсона у 2010 році.

Сини надали повноти її життю.

"Я старанно працювала майже 30 років, і я відчуваю, що тільки зараз це окупається з погляду щастя. Але єдина нагорода, яка щось для мене означає, — це мої діти. Немає нічого кращого за материнство", — зізнавалася вона.

Також Діон розповіла журналістам, що її близнюки названі на честь двох неймовірних героїв, які надихають, — Нельсона Мандели та Едді Марнея:

"Ми назвали Нельсона на честь Нельсона Мандели, а Едді — на честь іншого мого героя, Едді Марнея, який спочатку написав для мене всі мої французькі пісні, що стали стартом моєї кар'єри".

Коли у 2016 році Рене Анжеліл помер після тривалої хвороби, вона сама виховувала синів.

"Коли він пішов, він увійшов у серце всіх моїх дітей і моє, він віддав 50 відсотків, що залишилися, щоб я була повною, щоб продовжити решту мого життя, щоб я могла відчувати себе сильною і вірила, що я все можу, а він завжди буде зі мною. Я почуваюся сильнішою. Я захищаю своїх дітей і почуваюся лідером сім'ї", — зазначила Селін.

В останні кілька років артистка має великі проблеми зі здоров'ям, через що вона вже неодноразово переносила концерти. Наприкінці квітня вона повідомила про чергові відкладені виступи й навіть скасування деяких з них через погане самопочуття. Селін страждає від сильних м'язових спазмів, і хоча вона каже, що йде на одужання, ситуація залишається складною:

"Гарна новина: мені стає трохи краще, але це відбувається дуже повільно. Це дуже засмучує мене. Я лікуюсь у лікарів, приймаю ліки, але в мене все ще є спазми, і це займає багато часу. Я одужую довше, ніж я сподівалася. Мені треба бути в чудовій формі, коли я на сцені, я, чесно кажучи, не можу дочекатися, але я просто ще не там. Все, що я можу сказати, це те, що я роблю все можливе, щоб повернутися на той рівень, на якому я повинна бути, щоб я могла викладатися на 100 відсотків на своїх шоу, тому що ви цього заслуговуєте".

[ + – ] Селін Діон пообіцяла повернутися на сцену

Що спричинило спазми, невідомо, але, за словами лікарів, їх могли спричинити стрес, захворювання щитоподібної залози, надмірні фізичні навантаження або дисбаланс електролітів.

Нагадаємо, 2018 року артистка зіткнулася з ризиком втрати слуху.