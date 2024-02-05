Хвора Селін Діон несподівано зʼявилася на "Греммі-2024" (фото)

Зірка сцени у 2022 році зізналася, що хворіє на синдром мʼязової скутості. З тих пір вона практично не виходить у світ.

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55-річна канадська співачка Селін Діон, яка страждає на синдром м'язової скутості, шокувала своєю несподіваною появою на церемонії "Греммі-2024" у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Артистка, яка припинила кар’єру через проблеми зі здоров’ям, була помітно зворушена, коли вийшла на сцену за підтримки свого старшого сина Рене-Чарля Анжеліла, 23, під овації публіки. Вона вручала нагороду за кращий альбом року.

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Селін Діон уперше за кілька років з'явилася на публіці

"Дякую всім! Коли я кажу, що рада бути тут, я справді кажу це від щирого серця", — зізналася канадська знаменитість.

Селін Діон на "Греммі-2023" Фото: Getty Images

"І тепер для мене велика радість вручити премію "Греммі", яку мені дали дві легенди Даяна Росс і Стінг 27 років тому", — сказала хвора співачка зі сцени.

Після цього Діон оголосила, що альбом Тейлор Свіфт "Midnights" отримав нагороду, увійшовши в історію музичної премії, оскільки співачка отримала нагороду вчетверте.

Тейлор Свіфт отримала нагороду з рук Селін Діон Фото: Getty Images

Селін Діон зʼявилася на публіці в теракотовому пальті, шифоновій світлій сукні та блискучих прикрасах.

Тим часом Тейлор Свіфт стала першою людиною, яка отримала цю нагороду чотири рази.

Селін Діон Фото: Getty Images

Як відомо, синдром мʼязової скутості змушує організм атакувати власні нервові клітини і серйозно впливає на рухливість. Це захворювання, на яке страждає лише одна людина з мільйона, також може призвести до судом настільки сильних, що вони можуть зламати кістки. Вперше відверто про своє захворювання канадська співачка розповіла у 2022 році.

Селін Діон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Селін Діон згадала про матерів України.

Також Фокус писав про погіршення стану здоровʼя Селін Діон.