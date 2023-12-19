"Не може контролювати м'язи обличчя": стан Селін Діон погіршився

Попри те, що ліків від цієї хвороби немає, Селін мріє одужати і знову повернутися на сцену.

Related video

Стан 55-річної канадської співачки Селін Діон, яка страждає на синдром м'язової скутості, продовжує погіршуватися, і вона більше не контролює м'язи обличчя. Про це журналістам Le Journal de Montreal розповіла старша сестра артистки Клодетт.

"Вона багато працює, але не контролює свої м'язи. Що розбиває мені серце, так це те, що вона завжди була дисциплінованою. Вона завжди багато працювала. Наша мама завжди говорила їй: "Ти зробиш це добре, ти зробиш це правильно"", — зазначила Клодетт.

Вона додала, що найбільше Селін мріє знову співати для шанувальників:

"Це правда, що і в нашій, і в її мріях мета — повернутися на сцену. У якому обсязі? Я не знаю. Голосові зв'язки — це м'язи, і серце — теж м'яз. Це те, що мене дістало. Оскільки це один випадок на мільйон, учені не проводили настільки великих досліджень, тому що воно не торкнулося такої кількості людей".

Ще рік тому через хворобу Діон змушена була скасувати світове турне, і відтоді її стан залишає бажати кращого. Хоча дослідження цього захворювання тривають, прогрес іде повільно.

Зараз сімейний благодійний фонд Селін, Fondation Maman Dion, завалений повідомленнями на підтримку зірки.

"Деякі люди втратили надію, тому що все це маловідомі хвороби. Якби ви тільки знали, скільки телефонних дзвінків з приводу Селін отримує Фонд! Люди кажуть нам, що люблять її і моляться за неї. Вона отримує так багато послань, подарунків і освячених розп'ять", — зізналася Клодетт.

"Ми не можемо знайти жодних дієвих ліків, але важливо мати надію", — констатує вона.

У жовтні Клодетт сказала, що Селін ще не вдається до інвалідного візка і все ще планує повернутися до виступів.

Селін Діон мріє знову радувати слухачів своїм співом

Люди, які страждають на синдром м'язової скутості, можуть перетворюватися на "людські статуї", через що їм важко ходити та говорити. Неврологічний розлад змушує організм атакувати власні нервові клітини і серйозно впливає на рухливість. Вважається, що це захворювання, на яке страждає лише одна людина з мільйона, також може призвести до судом настільки сильних, що вони можуть зламати кістки.

Зазвичай пацієнтам ставлять діагноз у віці 30-50 років, і це переважно жінки.

Селін Діон уперше розкрила свій діагноз у грудні 2022 року в Instagram, а трохи пізніше скасувала світове турне, яке мало розпочатися наприкінці 2023 року.

Зараз Діон проходить лікування в Денвері і старанно дотримується протоколу, розробленого лікарями, оскільки хоче повернутися на сцену.

Раніше Фокус писав, що Селін Діон вперше за кілька років з'явилася на публіці.