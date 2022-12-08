У Селін Діон діагностували невиліковну хворобу

Зараз співачка робить все, щоб уповільнити розвиток хвороби та виконує інструкції лікарів.

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54-річна канадська співачка Селін Діон опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, у якому оголосила, що скасовує свій європейський тур через діагностований у неї синдром м'язової скутості.

У хворих на цей рідкісний синдром наростає загальна скутість м'язів (підвищення м'язового тонусу, хворобливі спазми). В разі посилення спазмів можливі розриви м'язів і переломи кісток. У результаті людина не може нормально ходити, керувати автомобілем і іноді навіть їсти.

Зараз ліків проти цієї хвороби немає, проте є препарати, які допомагають уповільнити її прогресування, і зараз Селін показує, що робить все можливе, щоб мінімізувати симптоми.

На відео співачка звертається до підписників зі сльозами на очах.

"Привіт всім, вибачте, мені знадобилося так багато часу, щоб зв'язатися з вами. Я так сумую за вами всім і не можу дочекатися, коли вийду на сцену і поговорю з вами особисто. Як ви знаєте, я завжди була відкритою книгою, і я не була готова щось сказати раніше, але тепер я готова.Я довгий час мала справу з проблемами зі своїм здоров'ям, і мені було дуже важко зіштовхнутися зі своїми проблемами і розповісти про все, через що я пройшла. Нещодавно у мене діагностували дуже рідкісний неврологічний розлад, що називається синдромом ригідності, яким страждає 1 людина на мільйон. Хоча ми все ще вивчаємо це рідкісне захворювання, тепер ми знаємо, що саме воно спричиняє всі мої спазми. На жаль, ці спазми впливають на кожен аспект мого повсякденного життя, іноді викликаючи труднощі під час ходьби і не дозволяючи мені використовувати свої голосові зв'язки, щоб співати так, як я звикла. Мені боляче говорити вам сьогодні, що я не готова відновити свій тур Європою в лютому", — зізналася Селін.

Вона наголосила, що з нею працюють висококласні лікарі, а діти надають їй усіляку підтримку.

"Все, що я знаю, це спів, це те, чим я займалася все своє життя, і це те, що я люблю робити найбільше. Я так сумую за вами… Виступаючи для вас, я завжди викладаюся на 100 відсотків, але мій стан не дозволяє мені зробити це прямо зараз, щоб знову зв'язатися з вами, я не маю іншого вибору, крім як зосередитися на своєму здоров'ї в цей момент, і я сподіваюся, що я на шляху до одужання, це моя мета, і я роблю все можливе, щоб відновити сили", — наголосила Діон.

Вона подякувала шанувальникам за любов та підтримку в соцмережах та висловила надію на швидке повернення.

Селін вперше натякнула на проблеми зі здоров'ям у січні, коли скасувала дати свого світового турне Courage Північною Америкою з 9 березня по 22 квітня. Згідно з пресрелізом, розміщеним на її вебсайті, вона була змушена відмовитися від виступів через "сильні та постійні м'язові спазми", відновлення після яких займає більше часу, ніж вона сподівалася.

Нагадаємо, Селін Діон підтримала українських жінок, які страждають від війни.