У Селин Дион диагностировали неизлечимую болезнь

Сейчас певица делает все, чтобы замедлить развитие болезни, и выполняет инструкции врачей.

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54-летняя канадская певица Селин Дион опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором объявила, что отменяет свой европейский тур из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности.

У страдающих этим редким синдромом нарастает общая скованность мышц (повышение мышечного тонуса, болезненные спазмы). При усилении спазмов возможны разрывы мышц и даже переломы костей. В итоге человек не может нормально ходить, водить автомобиль и иногда даже есть.

На данный момент лекарства от этой болезни нет, однако есть препараты, помогающие замедлить ее прогрессирование, и сейчас Селин показывает, что делает все возможное, чтобы свести к минимуму симптомы.

На видео певица обращается к подписчикам со слезами на глазах.

"Привет всем, извините, мне потребовалось так много времени, чтобы связаться с вами. Я так скучаю по вам всем и не могу дождаться, когда выйду на сцену и поговорю с вами лично. Как вы знаете, я всегда была открытой книгой, и я не была готова что-то сказать раньше, но теперь я готова. Я долгое время имела дело с проблемами со своим здоровьем, и мне было очень трудно столкнуться со своими проблемами и рассказать обо всем, через что я прошла. Недавно у меня диагностировали очень редкое неврологическое расстройство, называемое синдромом ригидности, которым страдает 1 человек на миллион. Хотя мы все еще изучаем это редкое заболевание, теперь мы знаем, что именно оно вызывает все мои спазмы. К сожалению, эти спазмы влияют на каждый аспект моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности при ходьбе и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла. Мне больно говорить вам сегодня, что я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале", – призналась Селин.

Она подчеркнула, что с ней работают высококлассные врачи, а дети оказывают ей всяческую поддержку.

"Все, что я знаю, это пение, это то, чем я занималась всю свою жизнь, и это то, что я люблю делать больше всего. Я так скучаю по вам… Выступая для вас, я всегда выкладываюсь на 100 процентов, но мое состояние позволяет мне сделать это прямо сейчас. Чтобы снова связаться с вами, у меня нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на своем здоровье в этот момент, и я надеюсь, что я – на пути к выздоровлению. Это моя цель, и я делаю все возможное, чтобы восстановить силы", – подчеркнула Дион.

Она поблагодарила поклонников за любовь и поддержку в соцсетях и выразила надежду на скорое возвращение.

Селин впервые намекнула на проблемы со здоровьем в январе, когда отменила даты своего мирового турне Courage по Северной Америке с 9 марта по 22 апреля. Согласно пресс-релизу, размещенному на ее веб-сайте, она была вынуждена отказаться от выступлений из-за "сильных и постоянных мышечных спазмов", восстановление после которых занимает больше времени, чем она надеялась.

Напомним, Селин Дион поддержала украинских женщин, страдающих от войны.