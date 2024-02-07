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Стиль життя

Стало відомо, як Селін Діон відреагувала на "зневагу" Тейлор Свіфт на "Греммі"

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Фото: Getty Images | Селін Діон вручила нагороду Тейлор Свіфт

Доволі рідкісну появу хворої зірки супроводив скандал у мережі. Глядачі церемонії звинуватили Тейлор Свіфт у зневажливому ставленні до Селін Діон.

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55-річна канадська співачка Селін Діон зробила сенсаційну появу на церемонії "Греммі-2024", і її не збентежила "зневага" Тейлор Свіфт, 34. Про це пише Page Six.

Діон бореться із синдромом ригідної людини, рідкісним і невиліковним неврологічним розладом, який ускладнює ходьбу та заважає їй співати так, як вона "звикла".

Напередодні зірка сцени несподівано з'явилася на церемонії "Греммі-2024" у Лос-Анджелесі. Вона вручила історичну нагороду Тейлор Свіфт за найкращий альбом року — "Midnights". Це четверта відзнака для співачки, тому вона увійшла в історію.

Селін Діон вручила нагороду Тейлор Свіфт Fullscreen
Селін Діон вручила нагороду Тейлор Свіфт
Фото: Getty Images

І попри нібито зневажливе ставлення переможниці, один музикант сказав, що Селін Діон досягла того, чого хотіла — показати всім, що вона повернулася. Тейлор Свіфт тим часом, отримавши свою четверту статуетку, одразу відвернулася від канадської знаменитості, через що в мережі її звинуватили у зневазі. Також пригадали, як Адель у 2017 році обійняла Діон на сцені.

"Я не думаю, що Селін це хвилювало, і вони потім розмовляли за лаштунками. Але Селін була просто люб’язною та щасливою бути там", – розповідає інсайдер.

Селін Діон та Тейлор Свіфт Fullscreen
Селін Діон та Тейлор Свіфт
Фото: Getty Images

"У неї бувають хороші дні і погані… це болісна хвороба, але це не смертний вирок", — додає джерело.

На сцену Селін Діон супроводжував її 23-річний син Рене-Чарль Анжеліл.

Нагадаємо, Майлі Сайрус забрала свою першу статуетку "Греммі" та вперше вийшла у світ з новим бойфрендом.

Також Фокус писав про образ Тейлор Свіфт на "Греммі-2024".