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Стиль жизни

Тейлор Свифт повторила образ Кейт Миддлтон (фото)

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Фото: Getty Images | Тейлор Свифт

Звезда сцены забрала победу в номинации "Лучший альбом года". Четвертую статуэтку ей вручила Селин Дион.

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Американская певица Тейлор Свифт появилась на церемонии вручения премии "Грэмми-2024" в платье, которое очень напоминало образ принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

На церемонии "британского Оскара" BAFTA-2023 жена будущего короля Великобритании продемонстрировала белое платье в пол, которое дополнила контрастными черными перчатками и клатчем.

В похожем образе появилась накануне на церемонии главной музыкальной премии Тейлор Свифт. В Лос-Анджелесе она получила награду за лучший альбом "Midnights", войдя в историю, ведь это для артистки в четвертый раз.

Впрочем, принцесса Уэльская посетила BAFTA в начале 2023 года в наряде Alexander McQueen, а Тейлор Свифт выбрала Schiaparelli. Также у звезды сцены был разрез, который демонстрировал ее стройные ноги и черные туфли.

Тейлор Свифт Fullscreen
Тейлор Свифт
Фото: скріншот

Певица, которая также была признана человеком 2023 года, по версии Time, дополнила образ колье и часами Lorraine Schwartz на шее.

Тейлор Свифт Fullscreen
Тейлор Свифт
Фото: Getty Images

Награду ей вручила на сцене канадская артистка Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности.

Тейлор Свифт Fullscreen
Тейлор Свифт
Фото: Getty Images

Это довольно редкое появление для Дион, которая последние годы практически не выходит в свет.

Селин Дион вручила награду Тейлор Свифт Fullscreen
Селин Дион вручила награду Тейлор Свифт
Фото: Getty Images

Напомним, Майли Сайрус пришла на "Грэмми-2024" в компании своего бойфренда.

Также Фокус писал о появлении на "Грэмми-2024" Селин Дион, которая вручила Тейлор Свифт награду на сцене.