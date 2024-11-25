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Стиль жизни

Позитив, Лебига и воздушная тревога: как прошел концерт DOROFEEVA во Дворце спорта (фото)

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Фото: Антон Кулаковский | Надя Дорофеева

DOROFEEVA собрала полный зал зрителей и звездных друзей на итоговом осеннем концерте, которым завершила большой концертный тур HEARTBEAT.

На первый концерт певицы Нади Дорофеевой во Дворце спорта пришел новоиспеченный папаша, танцовщик Евгений Кот со своей супругой Натальей Татаринцевой, подружка Веры Брежневой Катя Сильченко, актриса Ксения Мишина, телеведущая Маша Ефросинина и многие другие. Событие состоялось в прошлую пятницу, 22 ноября. Фокус побывал на концерте.

Так, во время шоу-программы артистка превратила концертную сцену в комнату с потолком и стенами-экранами. Фундамент концертного шоу — песни: микс хитов и не менее популярных песен из нового альбома HEARTBEAT. Так, певица исполнила свой знаковый сингл программы — "Хартбит", песню "Вотсап" посвященную защитникам, находящимся в плену, и их семьям, пронзительную "Колыбельная 2022", которую она исполнила в сопровождении хора вокалисток и сольной партией игры на барабанах в финале.

Также частью шоу программы во время исполнения песни "Хай пишут" были комментарии хейтеров, которые демонстрировали на большом экране. Во время исполнения песни "Щоб не було" DOROFEEVA поделилась архивными видео из своей жизни. После завершения концерта артистка трижды выходила на бис.

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Фото: Антон Кулаковский
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Фото: Антон Кулаковский
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Фото: Антон Кулаковский
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Фото: Антон Кулаковский
Миша Кацурин, Антон Птушкин Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Миша Кацурин, Антон Птушкин
Фото: Олександр Демиденко
Jerry Heil Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Джерри Гейл
Фото: Олександр Демиденко
Ксения Мишина Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Ксения Мишина Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Ксения Мишина
Фото: Олександр Демиденко
Мария Ефросинина Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Мария Ефросинина Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Мария Ефросинина
Сабина Мусина Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Сабина Мусина
Неугомонная Монро Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Монро
Анна Тринчер Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Анна Тринчер
Миша Кацурин Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Миша Кацурин
Даша Квиткова Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Даша Квиткова
Евгений_Кот_и_Наталья_Татаринцева_Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Евгений_Кит_и_Наталья_Татаринцева_
Таня Парфильева, Иван Кришталь Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Таня Парфильева, Иван Кришталь
Фото: Олександр Демиденко
Катя Сильченко Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Катя Сильченко
Фото: Олександр Демиденко
Кухар Даниил Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Повар Даниил
Фото: Олександр Демиденко
Женя Янович Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Женя Янович
Фото: Олександр Демиденко
KOLA Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
КОЛА
Фото: Олександр Демиденко
Мушег Циронян Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Мушег Циронян
Фото: Олександр Демиденко
Владимир Завадюк Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Владимир Завадюк
Фото: Олександр Демиденко
Женя Галич Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Женя Галич
Фото: Олександр Демиденко
Женя Янович Fullscreen
Женя Янович
Фото: Антон Кулаковский
Диана Глостер Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Диана Глостер
Фото: Олександр Демиденко
Андрей Чорновил с женой Еленой Надя Дорофеева концерт во Дворце спорта Fullscreen
Андрей Чорновил с женой Еленой
Фото: Олександр Демиденко

Напомним, ранее мы писали, что Евгения Эмеральд, Марина Аристова и Максим Леонов: как прошла премьера психологического триллера "Еретик".

Кроме этого, Фокус писал, что Алан Бадоев и Кирилл Тимошенко с женой: как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда".