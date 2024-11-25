Позитив, Лебига и воздушная тревога: как прошел концерт DOROFEEVA во Дворце спорта (фото)

DOROFEEVA собрала полный зал зрителей и звездных друзей на итоговом осеннем концерте, которым завершила большой концертный тур HEARTBEAT.

На первый концерт певицы Нади Дорофеевой во Дворце спорта пришел новоиспеченный папаша, танцовщик Евгений Кот со своей супругой Натальей Татаринцевой, подружка Веры Брежневой Катя Сильченко, актриса Ксения Мишина, телеведущая Маша Ефросинина и многие другие. Событие состоялось в прошлую пятницу, 22 ноября. Фокус побывал на концерте.

Так, во время шоу-программы артистка превратила концертную сцену в комнату с потолком и стенами-экранами. Фундамент концертного шоу — песни: микс хитов и не менее популярных песен из нового альбома HEARTBEAT. Так, певица исполнила свой знаковый сингл программы — "Хартбит", песню "Вотсап" посвященную защитникам, находящимся в плену, и их семьям, пронзительную "Колыбельная 2022", которую она исполнила в сопровождении хора вокалисток и сольной партией игры на барабанах в финале.

Также частью шоу программы во время исполнения песни "Хай пишут" были комментарии хейтеров, которые демонстрировали на большом экране. Во время исполнения песни "Щоб не було" DOROFEEVA поделилась архивными видео из своей жизни. После завершения концерта артистка трижды выходила на бис.

Фото: Антон Кулаковский

Фото: Антон Кулаковский

Фото: Антон Кулаковский

Фото: Антон Кулаковский

Миша Кацурин, Антон Птушкин Фото: Олександр Демиденко

Джерри Гейл Фото: Олександр Демиденко

Ксения Мишина Фото: Олександр Демиденко

Мария Ефросинина

Сабина Мусина

Монро

Анна Тринчер

Миша Кацурин

Даша Квиткова

Таня Парфильева, Иван Кришталь Фото: Олександр Демиденко

Катя Сильченко Фото: Олександр Демиденко

Повар Даниил Фото: Олександр Демиденко

Женя Янович Фото: Олександр Демиденко

КОЛА Фото: Олександр Демиденко

Мушег Циронян Фото: Олександр Демиденко

Владимир Завадюк Фото: Олександр Демиденко

Женя Галич Фото: Олександр Демиденко

Женя Янович Фото: Антон Кулаковский

Диана Глостер Фото: Олександр Демиденко

Андрей Чорновил с женой Еленой Фото: Олександр Демиденко

Напомним, ранее мы писали, что Евгения Эмеральд, Марина Аристова и Максим Леонов: как прошла премьера психологического триллера "Еретик".

Кроме этого, Фокус писал, что Алан Бадоев и Кирилл Тимошенко с женой: как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда".