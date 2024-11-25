Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Позитив, Лебіга і повітряна тривога: як пройшов концерт DOROFEEVA у Палаці спорту (фото)

Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту, Надя Дорофєєва фоторепортаж, Надя Дорофєєва концерт, Надя Дорофєєва концерт
Фото: Антон Кулаковський | Надя Дорофєєва

DOROFEEVA зібрала повний зал глядачів і зіркових друзів на підсумковому осінньому концерті, яким завершила великий концертний тур HEARTBEAT.

На перший концерт співачки Наді Дорофєєвої в Палаці спорту прийшов новоспечений татусь, танцівник Євген Кот зі своєю дружиною Наталею Татаринцевою, подружка Віри Брежнєвої Катя Сільченко, акторка Ксенія Мішина, телеведуча Маша Єфросиніна та багато інших. Подія відбулася минулої п'ятниці, 22 листопада. Фокус побував на концерті.

Так, під час шоу-програми артистка перетворила концертну сцену на кімнату зі стелею та стінами-екранами. Фундамент концертного шоу — пісні: мікс хітів і не менш популярних пісень з нового альбому HEARTBEAT. Так, співачка виконала свій знаковий сингл програми — "Хартбіт", пісню "вотсап" присвячену захисникам, що перебувають у полоні, та їхнім сім'ям, пронизливу "Колискова 2022", яку вона виконала у супроводі хору вокалісток та сольною партією гри на барабанах у фіналі.

Також частиною шоу програми під час виконання пісні "Хай пишуть" були коментарі хейтерів, які демонстрували на великому екрані. Під час виконання пісні "Щоб не було" DOROFEEVA поділилася архівними відео зі свого життя. Після завершення концерту артистка тричі виходила на біс.

Fullscreen
Фото: Антон Кулаковський
Fullscreen
Фото: Антон Кулаковський
Fullscreen
Фото: Антон Кулаковський
Fullscreen
Фото: Антон Кулаковський
Міша Кацурін, Антон Птушкін Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Міша Кацурін, Антон Птушкін
Фото: Олександр Демиденко
Jerry Heil Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Джеррі Гейл
Фото: Олександр Демиденко
Ксенія Мішина Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Ксенія Мішина Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Ксенія Мішина
Фото: Олександр Демиденко
Марія Єфросиніна Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Марія Єфросиніна Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Марія Єфросиніна
Сабіна Мусіна Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Сабіна Мусіна
Невгамовна Монро Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Монро
Анна Трінчер Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Анна Трінчер
Міша Кацурін Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Міша Кацурін
Даша Квіткова Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Даша Квіткова
Євген_Кот_і_Наталья_Татаринцева_Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Євген_Кіт_та_Наталья_Татаринцева_
Таня Парфільєва, Іван Кришталь Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Таня Парфільєва, Іван Кришталь
Фото: Олександр Демиденко
Катя Сільченко Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Катя Сільченко
Фото: Олександр Демиденко
Кухар Данило Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Кухар Данило
Фото: Олександр Демиденко
Женя Янович Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Женя Янович
Фото: Олександр Демиденко
KOLA Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
КОЛА
Фото: Олександр Демиденко
Мушег Циронян Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Мушег Циронян
Фото: Олександр Демиденко
Володимир Завадюк Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Володимир Завадюк
Фото: Олександр Демиденко
Женя Галич Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Женя Галич
Фото: Олександр Демиденко
Женя Янович Fullscreen
Женя Янович
Фото: Антон Кулаковський
Діана Глостер Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Діана Глостер
Фото: Олександр Демиденко
Андрій Чорновіл з дружиною Оленою Надя Дорофєєва концерт у Палаці спорту Fullscreen
Андрій Чорновіл із дружиною Оленою
Фото: Олександр Демиденко

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євгенія Емеральд, Марина Арістова і Максим Леонов: як пройшла прем'єра психологічного трилера "Єретик".

Крім цього, Фокус писав, що Алан Бадоєв і Кирило Тимошенко з дружиною: як пройшов допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".