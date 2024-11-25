Позитив, Лебіга і повітряна тривога: як пройшов концерт DOROFEEVA у Палаці спорту (фото)

DOROFEEVA зібрала повний зал глядачів і зіркових друзів на підсумковому осінньому концерті, яким завершила великий концертний тур HEARTBEAT.

На перший концерт співачки Наді Дорофєєвої в Палаці спорту прийшов новоспечений татусь, танцівник Євген Кот зі своєю дружиною Наталею Татаринцевою, подружка Віри Брежнєвої Катя Сільченко, акторка Ксенія Мішина, телеведуча Маша Єфросиніна та багато інших. Подія відбулася минулої п'ятниці, 22 листопада. Фокус побував на концерті.

Так, під час шоу-програми артистка перетворила концертну сцену на кімнату зі стелею та стінами-екранами. Фундамент концертного шоу — пісні: мікс хітів і не менш популярних пісень з нового альбому HEARTBEAT. Так, співачка виконала свій знаковий сингл програми — "Хартбіт", пісню "вотсап" присвячену захисникам, що перебувають у полоні, та їхнім сім'ям, пронизливу "Колискова 2022", яку вона виконала у супроводі хору вокалісток та сольною партією гри на барабанах у фіналі.

Також частиною шоу програми під час виконання пісні "Хай пишуть" були коментарі хейтерів, які демонстрували на великому екрані. Під час виконання пісні "Щоб не було" DOROFEEVA поділилася архівними відео зі свого життя. Після завершення концерту артистка тричі виходила на біс.

Фото: Антон Кулаковський

Фото: Антон Кулаковський

Фото: Антон Кулаковський

Фото: Антон Кулаковський

Міша Кацурін, Антон Птушкін Фото: Олександр Демиденко

Джеррі Гейл Фото: Олександр Демиденко

Ксенія Мішина Фото: Олександр Демиденко

Марія Єфросиніна

Сабіна Мусіна

Монро

Анна Трінчер

Міша Кацурін

Даша Квіткова

Таня Парфільєва, Іван Кришталь Фото: Олександр Демиденко

Катя Сільченко Фото: Олександр Демиденко

Кухар Данило Фото: Олександр Демиденко

Женя Янович Фото: Олександр Демиденко

КОЛА Фото: Олександр Демиденко

Мушег Циронян Фото: Олександр Демиденко

Володимир Завадюк Фото: Олександр Демиденко

Женя Галич Фото: Олександр Демиденко

Женя Янович Фото: Антон Кулаковський

Діана Глостер Фото: Олександр Демиденко

Андрій Чорновіл із дружиною Оленою Фото: Олександр Демиденко

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євгенія Емеральд, Марина Арістова і Максим Леонов: як пройшла прем'єра психологічного трилера "Єретик".

Крім цього, Фокус писав, що Алан Бадоєв і Кирило Тимошенко з дружиною: як пройшов допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".