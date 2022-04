Леді Гага повторила культовий образ Мерилін Монро на церемонії Grammy (фото, відео)

Леді Гага вразила публіку не лише талантом, а й ідеально підібраним образом.

36-річна американська співачка Леді Гага викликала фурор своїм виступом під час 64-ї щорічної премії Grammy в Лас-Вегасі, яка відбулася 3 квітня.

Вона виглядала сліпуче в шовковій сукні кольору морської хвилі з величезним бантом, що нагадує культове рожеве вбрання, яке одягла Монро в музичній комедії 1953 року "Джентльмени віддають перевагу блондинкам".

Її світле світле волосся було укладене в зачіску у вінтажному стилі. Образ доповнили пара діамантових сережок. Макіяж зірки був не менш елегантним: підводка для очей, персиково-рожева помада та ніжні рум'яна.

Гага виконала безліч пісень зі своєї останньої платівки Love For Sale, створеної разом із Тоні Беннеттом, яка раніше вночі отримала нагороду за найкращий традиційний поп-вокальний альбом.

Сам 95-річний Беннет був присутній на церемонії у відеоформаті, виступивши перед гостями зі вступним словом. Зараз маестро практично не залишає свій будинок через хворобу Альцгеймера.

"Всім привіт! Ласкаво просимо, Леді Гага!" — вигукнув Беннет, весело махнувши рукою в камеру в чорному костюмі.

Незабаром після цього Гага почала співати текст великого треку їхнього спільного альбому у своїй ультрагламурній сукні. Після завершення бадьорої пісні співачка звернулася до натовпу своїх колег і висловила подяку за можливість "бути частиною цієї чудової спільноти музикантів".

Гага та Тоні перевершили Til We Meet Again (Live) Нори Джонс, A Tori Kelly Christmas Торі Келлі, Ledisi Sings Nina Ledisi, This Life Віллі Нельсона та A Holly Dolly Christmas Доллі Партон у висококонкурентній категорії "Найкращий традиційний поп-вокальний альбом". Ця перемога стала 13-ою для Леді Гагі з 34 номінацій і 19-ою для Тоні Беннета з 41 номінації.

Їхній альбом також був номінований на "Альбом року" разом із трьома нагородами за пісню I Get A Kick Out of You – "Найкраще музичне відео року", "Найкраще поп-виконання дуетом/гуртом" і "Запис року".

