Леді Гага з'явилася на сторінках W Magazine із відрізаним обличчям

Фотограф Тім Волкер вирішив показати Леді Гагу такою, якою її ще ніхто не бачив.

35-річна співачка й акторка Джерманотта, відома усьому світу під сценічним ім'ям Леді Гага, укотре епатувала численних шанувальників, з'явившись на сторінках журналу W Magazine із "відрізаним" обличчям.

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Вона нагадала всім, що за акторкою, котра отримала "Оскар", стоїть неординарний художник, людина, яка привнесла у свої виступи "артистичний хаос". У той час як на обкладинці Гага зображена в елегантній чорній сукні з червоною квіткою на грудях, на внутрішніх фото співачка постала загорненою в червону тканину.

[ + – ] Леді Гага на обкладинці W Magazine Фото: W Magazine

На одному з фото вона тримає в одній руці власне обличчя, а в іншій — ножиці. Кадр виглядає так, начебто вона сама собі відрізала обличчя.

[ + – ] Леді Гага "відрізала" собі обличчя Фото: W Magazine

В інтерв'ю для видання Леді Гага поговорила із журналістами про свою роботу над фільмом "Дім Гуччі", в якому зіграла Патрицію Реджані, котра замовила вбивство свого колишнього чоловіка Мауріціо Гуччі:

"Найважливішим елементом у тому, щоб стати Патрицією, було пофарбувати власне волосся у каштановий колір. Я не могла бути блондинкою з цим італійським акцентом — я все ще була собою. Для мене також було важливо, щоб фільм не був червоною килимовою доріжкою. Мода була ключовою частиною виживання Патриції. Вона так старалася, але ніколи не була такою блискучою, як Гуччі".

[ + – ] Артистка в об'єктиві Тома Волкера Фото: W Magazine

Гага також поділилася моментом, коли вона повністю усвідомила характер своєї героїні.

"В останній день зйомок я була на балконі своєї квартири в Римі та слухала, як Дін Мартін співає "Mambo Italiano", а в мене в роті була цигарка. Я була Патрицією. Але я знала, що маю попрощатися з нею: великі зграї мух переслідували мене всюди, і я справді почала вірити, що вона їх послала. Я була готова її відпустити".

[ + – ] Леді Гага й Адам Драйвер в образах Патриції Реджані та Мауріціо Гуччі

Крім Леді Гагі, на 10 варіантах обкладинок першого випуску W Magazine в 2022 році з'являться Кейт Бланшетт, Джемма Чан, Джессіка Честейн, Бенедикт Камбербетч, Адам Драйвер, Дженніфер Гадсон, Крістен Стюарт, Тільда Свінтон, Хонор Свінтон Бірн. Автором усіх фото є Тім Вокер. Цих акторів називають головними претендентами на премію "Оскар".

Нагадаємо, Леді Гага, яка знялася з актором Бредлі Купером у фільмі "Народження зірки", розповіла, які стосунки пов'язували їх.