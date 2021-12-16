Леді Гага розповіла про стосунки з Бредлі Купером

У 2018 році в мережі багато говорили про роман Леді Гаги та Бредлі Купера, а почалися домисли шанувальників ще на етапі зйомок картини "Народження зірки"

35-річна американська співачка та актриса Леді Гага (справжнє ім'я якої Стефані Джоан Анжеліна Джерманотта) зізналася в інтерв'ю для видання Entertainment Weekly, що активно спілкується зі своїм колегою з фільму "Народження зірки" та давнім другом, 46-річним актором Бредлі Купером. Він навіть порадив Леді Газі знятися у фільмі "Дім Гуччі", прем'єра якого нещодавно відбулася і в Україні, і виконати роль Патриції Реджані. "Я довіряю йому. Я завжди цінувала його підтримку, його поради та його думку про всі мої починання", — зазначила співачка про статус їхніх стосунків.

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Хоча напередодні стало відомо, що актор тільки помирився з мамою його дитини та колишньою коханою, моделлю Іриною Шейк, яка нещодавно підтримала його на прем'єрі фільму, де Купер зіграв Стентона Карлайла, чоловіка з Міссісіпі, якому не пощастило, оскільки він зустрічає у бродячому цирку провидицю та її чоловіка, які вирішили змінити його свідомість.

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Варто нагадати, що Бредлі Купер та Ірина Шейк розійшлися у 2019 році після 4 років стосунків. Вони виховують спільну доньку Лею, яка народилася у 2017 році. А фанати 35-річної росіянки Ірини Шейк звинуватили в розриві зіркової пари саме Леді Гагу, у якої, за їхніми словами, виник роман із Бредлі Купером на знімальному майданчику фільму "Народження зірки", хоча офіційних підтверджень цьому не було.

[ + – ] Бредлі Купер з колишньою коханою Іриною Шейк та їхньою дочкою Фото: Bradley Cooper/Instagram

Раніше Фокус повідомляв, що Леді Гага продала свій маєток на голлівудських пагорбах для дочки Міка Джаггера. Проте основна резиденція співачки розташована у Малібу, штат Каліфорнія. Цей будинок Леді Гага придбала у 2014 році за 2,5 мільйони доларів.