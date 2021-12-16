Леді Гага розповіла про стосунки з Бредлі Купером
У 2018 році в мережі багато говорили про роман Леді Гаги та Бредлі Купера, а почалися домисли шанувальників ще на етапі зйомок картини "Народження зірки"
35-річна американська співачка та актриса Леді Гага (справжнє ім'я якої Стефані Джоан Анжеліна Джерманотта) зізналася в інтерв'ю для видання Entertainment Weekly, що активно спілкується зі своїм колегою з фільму "Народження зірки" та давнім другом, 46-річним актором Бредлі Купером. Він навіть порадив Леді Газі знятися у фільмі "Дім Гуччі", прем'єра якого нещодавно відбулася і в Україні, і виконати роль Патриції Реджані. "Я довіряю йому. Я завжди цінувала його підтримку, його поради та його думку про всі мої починання", — зазначила співачка про статус їхніх стосунків.
Хоча напередодні стало відомо, що актор тільки помирився з мамою його дитини та колишньою коханою, моделлю Іриною Шейк, яка нещодавно підтримала його на прем'єрі фільму, де Купер зіграв Стентона Карлайла, чоловіка з Міссісіпі, якому не пощастило, оскільки він зустрічає у бродячому цирку провидицю та її чоловіка, які вирішили змінити його свідомість.
Варто нагадати, що Бредлі Купер та Ірина Шейк розійшлися у 2019 році після 4 років стосунків. Вони виховують спільну доньку Лею, яка народилася у 2017 році. А фанати 35-річної росіянки Ірини Шейк звинуватили в розриві зіркової пари саме Леді Гагу, у якої, за їхніми словами, виник роман із Бредлі Купером на знімальному майданчику фільму "Народження зірки", хоча офіційних підтверджень цьому не було.
Раніше Фокус повідомляв, що Леді Гага продала свій маєток на голлівудських пагорбах для дочки Міка Джаггера. Проте основна резиденція співачки розташована у Малібу, штат Каліфорнія. Цей будинок Леді Гага придбала у 2014 році за 2,5 мільйони доларів.