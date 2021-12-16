Леди Гага рассказала об отношениях с Брэдли Купером
В 2018 году в Сети много говорили о романе Леди Гаги и Брэдли Купера и начались домыслы поклонников еще на этапе съемок картины "Звезда родилась"
35-летняя американская певица и актриса Леди Гага (настоящее имя которой Стефани Джоан Анжелина Джерманотта) призналась в интервью для издания Entertainment Weekly, что активно общается со своим коллегой из фильма "Звезда родилась" и давним другом, 46-летним актером Брэдли Купером. Он даже посоветовал Леди Гаге сняться в фильме "Дом Гуччи", премьера которого недавно состоялась и в Украине, и исполнить роль Патриции Реджани. "Я доверяю ему. Я всегда ценила его поддержку, его советы и его мнение обо всех моих начинаниях", — отметила певица о статусе их отношений.
Хотя накануне стало известно, что актер только помирился с мамой его ребенка и бывшей возлюбленной, моделью Ириной Шейк, которая недавно поддержала его на премьере фильма, где Купер сыграл Стэнтона Карлайла, мужчину из Миссисипи, которому не повезло, поскольку он встречает в бродячем цирке пророчицу и ее мужа, решивших изменить его сознание.
Следует напомнить, что Брэдли Купер и Ирина Шейк разошлись в 2019 году после 4 лет отношений. Они воспитывают общую дочь Леа, родившуюся в 2017 году. А фанаты 35-летней россиянки Ирины Шейк обвинили в разрыве звездной пары именно Леди Гагу, у которой, по их словам, возник роман с Брэдли Купером на съемочной площадке фильма "Звезда родилась", хотя официальных подтверждений этому не было.
Ранее Фокус сообщал, что Леди Гага продала свое поместье на голливудских холмах дочери Мика Джаггера. Однако основная резиденция певицы расположена в Малибу, штат Калифорния. Этот дом Леди Гага приобрела в 2014 году за 2,5 миллиона долларов.