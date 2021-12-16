Леди Гага рассказала об отношениях с Брэдли Купером

В 2018 году в Сети много говорили о романе Леди Гаги и Брэдли Купера и начались домыслы поклонников еще на этапе съемок картины "Звезда родилась"

35-летняя американская певица и актриса Леди Гага (настоящее имя которой Стефани Джоан Анжелина Джерманотта) призналась в интервью для издания Entertainment Weekly, что активно общается со своим коллегой из фильма "Звезда родилась" и давним другом, 46-летним актером Брэдли Купером. Он даже посоветовал Леди Гаге сняться в фильме "Дом Гуччи", премьера которого недавно состоялась и в Украине, и исполнить роль Патриции Реджани. "Я доверяю ему. Я всегда ценила его поддержку, его советы и его мнение обо всех моих начинаниях", — отметила певица о статусе их отношений.

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Хотя накануне стало известно, что актер только помирился с мамой его ребенка и бывшей возлюбленной, моделью Ириной Шейк, которая недавно поддержала его на премьере фильма, где Купер сыграл Стэнтона Карлайла, мужчину из Миссисипи, которому не повезло, поскольку он встречает в бродячем цирке пророчицу и ее мужа, решивших изменить его сознание.

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Следует напомнить, что Брэдли Купер и Ирина Шейк разошлись в 2019 году после 4 лет отношений. Они воспитывают общую дочь Леа, родившуюся в 2017 году. А фанаты 35-летней россиянки Ирины Шейк обвинили в разрыве звездной пары именно Леди Гагу, у которой, по их словам, возник роман с Брэдли Купером на съемочной площадке фильма "Звезда родилась", хотя официальных подтверждений этому не было.

[ + – ] Брэдли Купер с бывшей возлюбленной Ириной Шейк и их дочерью Фото: Bradley Cooper/Instagram

Ранее Фокус сообщал, что Леди Гага продала свое поместье на голливудских холмах дочери Мика Джаггера. Однако основная резиденция певицы расположена в Малибу, штат Калифорния. Этот дом Леди Гага приобрела в 2014 году за 2,5 миллиона долларов.