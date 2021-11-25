Вендетта в мире люкса. Стоит ли смотреть фильм "Дом Гуччи"

Фокус рассказывает о самом ожидаемом фильме года.

На украинские экраны выходит самый ожидаемый фильм года — картина режиссера Ридли Скотта "Дом Гуччи". Его официальная премьера в кинотеатрах запланирована на 24 ноября. Фокус побывал на пресс-показе новой ленты и готов рассказать, стоит ли просмотра новое творение голливудского режиссера.

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Сценарий картины построен на основе книги Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". В основе сюжета – реальная история внутрисемейного конфликта знаменитой модной империи и убийства Маурицио Гуччи. Леди Гага играет Патрицию Реджани, Адам Драйвер исполнил роль Маурицио Гуччи, а Джаред Лето сыграл Паоло Гуччи.

[ + – ] Трейлер фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи"

Маурицио Гуччи, несмотря на принадлежность к знаменитой в модной индустрии фамилии, — скромный и застенчивый парень. Он мечтает стать юристом и не требует от жизни много. Внезапно молодой человек знакомится с Патрицией Реджани – девушкой из рабочей семьи, отцу которой удалось подняться за счет транспортных перевозок. В свою очередь, Родольфо Гуччи не поощряет выбор сына Маурицио. Узнав о намерении отпрыска жениться на Патриции, он лишает его наследства. У брата Родольфо, Альдо, тоже есть сын, Паоло, мнящий себя талантливым дизайнером, который в глазах общественности и членов семьи выглядит бездарностью. Пути главных героев пресекаются и превращаются в мощный многолетний конфликт, обнажающий самые низменные человеческие чувства. Результатом этой истории стал модный дом GUCCI без единого члена семьи Гуччи.

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На выходе у Ридли Скотта получилась эффектная стильная картина, которая каждую минуту просмотра буквально просится на холст. Во время сеанса то и дело ловишь себя на мысли, что это умозрительное удовольствие не должно заканчиваться, и жалеешь, что хронометраж ленты всего лишь 2 часа 40 минут. Хочется отметить великолепную игру актеров, "вкусные" интерьерные композиции в кадре, невероятный результат работы художников по костюмам, сильный саундтрек, впечатляющие локации.

Зритель поочередно попадает в Милан конца 1970-х, Нью-Йорк начала 1980-х, на великолепную виллу Альдо Гуччи, затем — на ферму семьи в Тоскане, в швейцарский Сент-Мориц, и снова – в Милан, теперь уже 1990-х годов. И все это эстетическое пресыщение происходит на фоне знаменитых треков Blondie, Энни Леннокс и других музыкальных легенд эпохи. Так что даже самый пресыщенный поклонник кинематографа может рассчитывать на эффектный коктейль из ярких эмоций, лаконичного юмора, эстетического удовольствия и сильной игры звездного актерского состава.

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Если сократить длинные речи до одного предложения, то скажем, что фильм "Дом Гуччи" следует назвать бенефисом Леди Гаги, которая абсолютно и безапелляционно зарекомендовала себя как драматическая актриса. Ее игру не удалось затмить ни импульсивному Джареду Лето, ни лениво уверенному Аль Пачино, ни достоверно инфантильному Адаму Драйверу. Каждый эпизод картины, в котором присутствовала Гага, словно выстраивался вокруг нее и, казалось, кроме ее жестов и мимики на экране ничего другого не происходит.

Можно с уверенностью утверждать, что певице удалось создать какую-то очень "свою" Патрицию Реджани, и о достоверности ее сходства с исторической персоной могут судить только те, кто знает супругу и убийцу Маурицио Гуччи лично, но в глазах зрителей она уже никогда не будет другой.

[ + – ] "Дом Гуччи" следует назвать бенефисом Леди Гаги Фото: Кадр из фильма

Так стоит ли смотреть фильм "Дом Гуччи"?

Да, если:

Вы — поклонник многомерной эстетики и хорошей музыки.

Нет, если:

Вы хорошо знакомы с оригинальной историей и вас задевают сценарные несоответствия. Создатели фильма позволили себе многочисленные отхождения от первоисточника.